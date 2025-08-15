El puerto de Vila retoma la artesanía

"Hay una cosa clara. Si se cree en la artesanía, también hay que apoyarla. Es importante estar, participar y apoyar", explica Juan Tur, maestro artesano licorero en la inauguración de la sexta edición del mercado 'Viu l’Artesania' que se celebró la tarde de este jueves a las 19 horas. El mercado se prolongará hasta el 23 de septiembre en el puerto de Vila con un horario de 19 a medianoche.

Este año participan veinte artesanos de diversos tipos, como joyeros, pintores, ceramistas, creadores de licores, artesanos del vidrio y maquilladores artísticos, entre otros. La novedad de esta edición es la actuación de tres grupos musicales ibicencos los jueves alternos durante los más de cuarenta días que dura el mercado.

"Cada año intentamos mejorar el mercado y darle un poco más de vida. Queremos incentivar que la gente venga al puerto con la música de grupos locales. La idea es que, cada jueves alternativo, se ubiquen en la plaza de la entrada del mercado para animar a la gente a entrar y, sobre todo, para que conozcan el producto artesanal de Ibiza y el talento que hay en la isla", comenta la consellera de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos, Maria Fajarnés para Diario de Ibiza.

El mercado de 'Viu l’Artesania' está organizado por el Consell, a través de Fecoev, con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Balears y la Pimeef.

Expectativas "bajas"

Respecto a las expectativas de este año, los artesanos han notado un descenso de la demanda de artesanía local y que el turismo "ha bajado mucho". Ante esto la pintora Carlota Berni comenta: "Lo que he visto durante estos años es que ha bajado el número de visitantes y, desafortunadamente, la gente no muestra tanto interés por los productos artesanales. Quieren souvenirs industriales y baratos. Antes la gente compraba cuadros para su casa y ahora, en mi opinión, lo veo como un regalo para cumplir".

"Este año está siendo en general peor que el año pasado. El turismo y la subida de precios hacen que la gente no se gaste tanto en regalos y detalles. A veces, los niños miran el puesto y los padres les dicen que no…", explica Cristina Méndez, pintora y especializada en maquillaje artístico. También añade: "A los artesanos de fuera ya no les compensa venir a trabajar a la isla. No quedan muchos vendedores, ni tampoco hay tantos temporeros como hace años".

Juan Tur explica la situación atípica que está experimentando la isla este año: "Es cierto que hemos vivido unos años post-covid un poco artificiales, y ahora en Ibiza se está viviendo una situación un poco extraña" derivada, a su juicio, de la caída del turismo familiar. "Tenemos que volver —afirma— un poco a lo que era el turismo familiar. No estoy diciendo que el turismo de lujo esté bien o mal. Hay público para todo. Pero parece que estamos asustando al turismo familiar. Tienen que venir niños y familias. Esta es la riqueza de Ibiza", concluye .