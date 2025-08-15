El absoluto caos provocado por la llegada de 288 migrantes a las costas de Formentera en apenas 34 horas. La capacidad operativa y logística de los servicios de la isla para ayudar a estas personas no es suficiente y el presidente del Consell insiste en que «no pueden asumir en solitario esta presión». Óscar Portas reclama «una respuesta inmediata de las administraciones competentes», que el Gobierno central «esté presente, escuche y actúe sobre el terreno». Por su parte, la directora de la Administración General del Estado en las Pitiusas, Raquel Guasch, defiende la actuación estatal: «Decir que el Gobierno de España no atiende [las consecuencias de la migración] es faltar a la verdad». La presidenta del Govern, Marga Prohens, exige responsabilidades al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

Llama la atención

La práctica desaparición de las lagartijas en el entorno del Parque Natural de ses Salines de Ibiza. Un estudio del GEN realizado desde 2023 con censos visuales de abril a julio, utilizando el método de la Sociedad Española de Herpetología, indica que la población de esta especie endémica y amenazada por las serpientes registra descensos de entre el 70 y el 90% en algunas zonas de este entorno protegido de las Pitiusas.