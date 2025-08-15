Interceptado un taxi pirata en Ibiza que se saltó un semáforo en rojo

La Policía Local de Ibiza interceptó la pasada noche del jueves en la avenida de la Pau un vehículo que prestaba el servicio de taxi pirata. Según indica el cuerpo de seguridad en un comunicado colgado en sus redes sociales, sus agentes comprobaron que el conductor, que se saltó un semáforo en rojo, no estaba autorizado a ejercer el transporte discrecional de pasajeros.

Una vez realizadas las comprobaciones pertinentes en materia de tráfico y seguridad ciudadana, la Policía Local y la Policía Nacional detuvieron al conductor y tramitaron las sanciones correspondientes.

El mensaje recuerda que estas prácticas "ponen en riesgo la seguridad viaria y vulneran la normativa vigente" y el cuerpo de seguridad insiste en su "compromiso en la lucha contra el intrusismo en el sector del transporte".