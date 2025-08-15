Interceptado un taxi pirata en Ibiza que se saltó un semáforo en rojo
La Policía Local de Ibiza y la Policía Nacional colaboraron en la operación
La Policía Local de Ibiza interceptó la pasada noche del jueves en la avenida de la Pau un vehículo que prestaba el servicio de taxi pirata. Según indica el cuerpo de seguridad en un comunicado colgado en sus redes sociales, sus agentes comprobaron que el conductor, que se saltó un semáforo en rojo, no estaba autorizado a ejercer el transporte discrecional de pasajeros.
Una vez realizadas las comprobaciones pertinentes en materia de tráfico y seguridad ciudadana, la Policía Local y la Policía Nacional detuvieron al conductor y tramitaron las sanciones correspondientes.
El mensaje recuerda que estas prácticas "ponen en riesgo la seguridad viaria y vulneran la normativa vigente" y el cuerpo de seguridad insiste en su "compromiso en la lucha contra el intrusismo en el sector del transporte".
- Leonardo DiCaprio, identificado en un control de la Guardia Civil de Ibiza en el acceso a una fiesta privada
- Polémica por el cobro de un colgador de bolso en un restaurante de Ibiza
- El hallazgo de un alijo de 675 kilos de cocaína en un camión alojado en un barco, que navegó entre Ibiza y Valencia, culminó la investigación del blanqueo
- Una crisis migratoria sin precedentes sacude con fuerza a Formentera e Ibiza
- Sant Joan no ha dado autorización a ningún helipuerto en todo el municipio
- Santa Eulària inicia los trámites para sancionar a la empresa de basura apenas seis meses después de empezar el servicio
- Nuevo punto de carga de agua en un edificio de Ibiza donde se perdían 'tres toneladas por hora
- Jordi Grivé, concejal de Medio Ambiente en Ibiza: «Si las desaladoras no fallan, no tendremos restricciones de agua»