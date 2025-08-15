La 'influencer' Chiara Ferragni vive un vaivén sentimental en Ibiza
La empresaria de moda italiana se reconcilia con su pareja, Giovanni Tronchetti Provera, después de rumores de separación
La influencer italiana Chiara Ferragni pasó los primeros días de agosto entre Ibiza y Formentera con ganas de desconectar del trabajo y pasar tiempo con sus hijos y amigas y terminó por reconciliarse con su pareja, Giovanni Tronchetti Provera. Después de que a finales de julio la propia empresaria de moda confirmase la separación, la revista transalpina Chi los descubre juntos en las Pitiüses.
Por su parte, Ferragni ha subido a sus redes sociales multitud de imágenes de sus vacaciones en las que se la ve en playas, barcos, contemplando la puesta de sol o simplemente durante paseos por el puerto de Ibiza, Dalt Vila Santa Gertrudis, Sant Miquel y Sant Agustí. Sin embargo, siempre se muestra sola o, como mucho, con alguna amiga.
La transalpina es una de las celebridades asiduas a Ibiza durante el verano, ya que ha elegido la isla como lugar para relajarse durante cuatro veranos seguidos. De hecho, su estancia del año pasado fue especial para ella, ya que conoció a Tronchetti Provera durante esos días, cuando pensaba olvidar el divorcio de su exmarido, el rapero Fedez.
