Dos hermanos migrantes se reencuentran en Ibiza: «Cuando supe que Aymane venía en patera lloré y lloré»

«Mi hermano no me dijo nada. Yo estaba trabajando el lunes y me llamó mi primo a las diez de la mañana para decirme que se había subido a una patera por la noche. Me volví loco. Lloré, lloré, lloré y recé a Dios para que lo cuidara. Nunca le he dicho que viniera en patera, nunca podría decirle eso con la experiencia que tuve».

Nasser lleva tres noches sin dormir y se nota en su rostro fatigado y ojeroso. Tres noches reviviendo su propia experiencia en una patera para llegar a España, de la que justo ahora se cumplen tres años, y que su hermano acaba de emular sin previo aviso, pero con éxito. Es uno de los centenares de migrantes que acaban de llegar a las Pitiusas en una racha sin precedentes en las islas.

Ahora el susto ha pasado y, mientras anochece en el Parque de la Paz, el pasado miércoles, su prioridad es buscar un sitio donde pasar la noche antes de coger el ferri que el jueves les llevará a Valencia, donde vive Nasser. No encuentran nada que no esté a un precio desorbitado y acaban durmiendo de aquella manera en un banco del parque. Otra noche casi en blanco.

«No sé cuál va a ser el destino de Aymane a partir de ahora. A lo mejor se va a Alemania, a Londres, a Francia, o se queda aquí… Es el destino, no se sabe», cuenta Nasser, que habla un español casi perfecto, mientras su hermano sonríe sin entender ni una sola palabra, ya que solo habla árabe y chapurrea algo de inglés. Para ambos, es su primera y breve visita a Ibiza.

España, sólo de paso

«España es la puerta de Europa y todos se van a Alemania, Francia, Holanda, porque saben que es muy difícil vivir en España. Y si como extranjero consigues llegar a España, ya puedes pasar a todo el resto de Europa, porque eso es lo más difícil», explica el mayor tras el reencuentro con su hermano, al que ha venido a buscar dos meses después de que se vieran por última vez en Argelia, durante la tradicional Fiesta del Cordero.

Tienen 31 y 29 años, respectivamente, y forman parte de una familia consagrada casi en pleno al fenómeno migratorio. Tanto es así que seis de los siete hermanos, todos salvo el mayor, que tiene 39 años y vive en Argelia con los padres, han emigrado con éxito a Europa: «Nuestra hermana lleva casi 15 años en Europa y nuestro hermano también lleva ya 10 diez años en Francia». ¿Por qué abandona la juventud en masa este país magrebí? Respuesta clara y concisa: «En Argelia está todo muy mal».

«Los mandan a la muerte»

Nasser detalla que su hermano pequeño pidió el visado para viajar a España en tres ocasiones y siempre se lo negaron. Cada una de esas solicitudes, asegura, le costó en torno a 150.000 dinares argelinos, el equivalente a unos 1.000 euros.

«¿Por qué permiten que la gente viaje así, cuando podrían darle un visado? Cuando te lo niegan tantas veces es normal que pienses en viajar en patera. Si le das un visado a un tío, le dejas marcharse en avión y que haga su vida. En lugar de eso, los mandan a la muerte. Es una locura, de verdad», denuncia.

Nasser sabe bien de lo que habla. Ahora vive en Valencia, donde ha formado una familia tras casarse con una mujer española, con la que hace poco tuvo un hijo, y disfruta de un trabajo estable en una empresa de cementos. Pero en el verano de 2022 se encontraba en la misma situación que Aymane.

Harto de la falta de oportunidades en su país y con el floreciente ejemplo de sus hermanos en el horizonte, también tomó la decisión de arriesgarlo todo y subirse a una patera rumbo al llamado primer mundo. Su puerto de salida fue Mostaganem y el de llegada, Cartagena. Al recordar aquella travesía todavía se estremece.

«Hice el viaje en un patera tirada por un motor de tan solo 40 caballos que no empujaba mucho, sobre todo porque íbamos una docena de personas. El viaje duró 20 horas en las que me parecía que moría, volvía a la vida, moría, volvía a la vida… Pasamos mucho miedo. Una locura», resume. Si el viaje fue tan largo fue porque tuvieron que viajar «muy despacito», apenas a diez o doce kilómetros por hora, según iban comprobando en el GPS.

Una travesía agónica

Después de 70 kilómetros ya habían consumido la mitad del combustible que llevaban a bordo y «todavía faltaban otros 130 kilómetros para llegar». Una situación límite de la que, tal y como dice convencido, lograron salir gracias a dos detalles, uno humano y otro sobrenatural: «Menos mal que el patrón era un pescador. A mí me dejó el timón un segundo y del golpe que me pegó casi volcamos todos. Dios también nos ayudó con unas olas que nos empujaron y aceleraron el ritmo, moviéndonos al doble de velocidad».

Finalmente, la patera alcanzó la costa de Murcia y Nasser pasó sus tres primeras noche en suelo español durmiendo al raso en el campo. «Después nos mandaron a Alzira y nos metieron en un piso. Nos trataron muy bien», recuerda sobre aquel incierto inicio de su nueva vida, el mismo punto en el que ahora se encuentra Aymane, aunque él tiene la insuperable ventaja de su hermano mayor, al que abraza mientras ambos ríen frente al monumento central del Parque de la Paz, antes de viajar sin problemas a Valencia en barco.

Pero Nasser también recuerda que otros no tuvieron tanta suerte, como ese amigo que se subió a una patera hace siete años y del que no han vuelto a saber nada. O ese otro que falleció durante la travesía debido a una hemorragia intracraneal provocada por los violentos vaivenes de la patera y los golpes que se dio en la cabeza.