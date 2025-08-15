Fiesta en Ibiza para los que celebren las bodas de oro

El Ayuntamiento de Ibiza organiza un "emotivo acto de homenaje" a todas las parejas empadronadas y residentes en el municipio a lo largo de 2025 que lleven 50 años o más casadas. La fecha elegida es el próximo 21 de septiembre, en un lugar y a una hora que todavía debe confirmar el Consistorio. El plazo de inscripción está abierto desde el 11 al 27 de este mes de agosto.

Esta celebración tiene como objetivo "reconocer el valor de una vida compartida, poniendo de relieve el compromiso, el cariño y la historia común de los mayores de Ibiza", destaca la nota. Las parejas interesadas deberán entregar la documentación requerida (que no se indica en la nota) en la concejalía de Personas Mayores que se encuentra en el Casal de Igualdad, en la avenida de la Paz, junto a la estación de autobuses del Cetis, de lunes a viernes de 10 a 13 horas. También en la Oficina de este departamento de 10 a 12 horas.

La documentación requerida también se puede enviar al correo electrónico gentgran@eivissa.es. Y para más información, el Consistorio facilita el teléfono 618 56 54 09 y el correo electrónico gentgran@eivissa.es.