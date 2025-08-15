Fiesta en Ibiza para los que celebren las bodas de oro
Ya pueden inscribirse las parejas interesadas en el acto de homenaje de las bodas de oro desde el 11 al 27 de agosto
El Ayuntamiento de Ibiza organiza un "emotivo acto de homenaje" a todas las parejas empadronadas y residentes en el municipio a lo largo de 2025 que lleven 50 años o más casadas. La fecha elegida es el próximo 21 de septiembre, en un lugar y a una hora que todavía debe confirmar el Consistorio. El plazo de inscripción está abierto desde el 11 al 27 de este mes de agosto.
Esta celebración tiene como objetivo "reconocer el valor de una vida compartida, poniendo de relieve el compromiso, el cariño y la historia común de los mayores de Ibiza", destaca la nota. Las parejas interesadas deberán entregar la documentación requerida (que no se indica en la nota) en la concejalía de Personas Mayores que se encuentra en el Casal de Igualdad, en la avenida de la Paz, junto a la estación de autobuses del Cetis, de lunes a viernes de 10 a 13 horas. También en la Oficina de este departamento de 10 a 12 horas.
La documentación requerida también se puede enviar al correo electrónico gentgran@eivissa.es. Y para más información, el Consistorio facilita el teléfono 618 56 54 09 y el correo electrónico gentgran@eivissa.es.
- Leonardo DiCaprio, identificado en un control de la Guardia Civil de Ibiza en el acceso a una fiesta privada
- Polémica por el cobro de un colgador de bolso en un restaurante de Ibiza
- El hallazgo de un alijo de 675 kilos de cocaína en un camión alojado en un barco, que navegó entre Ibiza y Valencia, culminó la investigación del blanqueo
- Una crisis migratoria sin precedentes sacude con fuerza a Formentera e Ibiza
- Sant Joan no ha dado autorización a ningún helipuerto en todo el municipio
- Santa Eulària inicia los trámites para sancionar a la empresa de basura apenas seis meses después de empezar el servicio
- Nuevo punto de carga de agua en un edificio de Ibiza donde se perdían 'tres toneladas por hora
- Jordi Grivé, concejal de Medio Ambiente en Ibiza: «Si las desaladoras no fallan, no tendremos restricciones de agua»