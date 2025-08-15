Una de cada cuatro viviendas a la venta en Ibiza son de 'ultralujo'

La vivienda en Ibiza no es un lujo, es una quimera. Una de cada cuatro propiedades que se venden en la isla supera los tres millones de euros, una cantidad fuera del alcance de cualquier trabajador. En la isla hay a la venta 2.573 viviendas en el portal inmobiliario Idealista, y un total de 649 son de 'ultralujo', lo que representa el 25 por ciento del total del mercado.

La casa más cara a la venta es una villa en Sant Carles, en el municipio de Santa Eulària, por la que piden la friolera de 35 millones de euros. Ya lleva más de un año en el mercado. Hay cuatro propiedades más que superan los 20 millones de euros. En el siguiente tramo, entre 20 y 10 millones, hay 36 viviendas ofertadas. La mayoría de estas fincas se ubican en los municipios de Santa Eulària y Sant Josep.

Una de cada diez casas que oferta este portal oferta en Ibiza cuestan entre 10 y cinco millones de euros, 256 en total. El resto de los anuncios (de 649 propiedades), salen por un precio de entre tres millones y cinco millones de euros. Todas son viviendas unifamiliares: casas payesas, modernas y lujosas villas o chalés de nueva construcción.

Fachada de una villa a la venta en ibiza. / Idealista

La mitad cuestan más de un millón

La mitad de los anuncios del portal inmobiliario son propiedades de lujo en Ibiza que superan el millón de euros, en concreto 1.441. Un ránking recientemente publicado por Idealista señala que Baleares concentra el 23 porciento de todas las viviendas a la venta que superan el millón de euros, que en España, a fecha 1 de agosto de 2025, eran 43.707. El archipiélago es la provincia que más viviendas de alto standing concentra, con un total de 10.068 propiedades. Y 3.005 de ellas superan los tres millones de euros. Las Baleares reúnen el 34 por ciento de las propiedades de 'ultralujo' del país.

Un estudio del citado portal inmobiliario sobre demanda de vivienda por rango de precios en función de las provincias desvela que el 74 por ciento busca pisos en el archipiélago por menos de 210.000 euros. Idealista sólo oferta ahora en Ibiza cinco estudios o pequeños apartamentos en esta horquilla de precios disponibles.

En esta línea, cabe destacar que tres de cada diez de las operaciones de compraventa de viviendas en las islas las hacen extranjeros, lo que sitúa a las islas como la comunidad autónoma con mayor proporción de operaciones por parte de nacionales de otros países, según la Estadística Registral Inmobiliaria del primer trimestre de 2025 del Colegio de Registradores publicada el pasado mes de mayo.

En algunos casos, las viviendas pueden aparecer duplicadas en Idealista al ofrecerlas otras agencias inmobiliarias, pero este handicap a la hora de contabilizar los anuncios no altera el resultado final: la dificultad de encontrar vivienda en la isla a precios más acordes al salario medio balear, que alcanzó en 2024 los 1.950 euros mensuales.