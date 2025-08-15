La artista Queralt Lahoz: "Ver a alguien llorar con tu música es lo mejor que te puede pasar"

Queralt Lahoz es una joven artista nacida en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) que fusiona distintos estilos musicales como el flamenco, el hip hop, la electrónica o el pop. La cantante catalana visitará la isla de Ibiza para ofrecer un concierto el sábado 30 de agosto en el festival ‘Brisa Flamenca’, en sa Punta des Molí, dentro del programa de fiestas de Sant Bartomeu. El concierto será gratuito y una banda acompañará a la artista.

¿Qué es lo que más le gusta del flamenco? ¿Y del resto de estilos que toca?

Del flamenco diría, sin dudar, que la emoción que tiene. En cuanto al resto considero que cada uno tiene una cosa. Por ejemplo, con la electrónica, es como que puedes enfadarte para vivir en otro plano. La salsa, en cambio, tiene esa forma de celebrar la pena, de romper con ella. Cada estilo tiene una cosa y es lo que creo que los une y, al final, hace que todo junto me guste tanto.

¿Ha habido algún momento en el que se sintiera intrusa en alguno de esos estilos?

No, nunca, y esto se debe a que todo lo hago desde el respeto y el cariño, por eso no me siento intrusa en ninguno. Es decir, si todo lo haces con mucho mimo, estudiándolo y dándole el cariño que se merece, al final terminas sintiéndote más cómoda con lo que haces.

¿De dónde sale ese estilo tan peculiar que tiene?

Pues de mezclar todo lo que he escuchado y lo que me ha gustado durante toda la vida. Al final, yo he estado siempre estudiando diferentes tipos de música.

¿Cuál es su secreto para conseguir que la gente se emocione con su música?

Yo creo que la forma de emocionar o la suerte de poder hacerlo es un don que se tiene o no se tiene y, en mi caso, no siempre lo he pretendido. Quizás es por mi voz. O por mi forma de conducir la actuación. O por mi manera de expresarme. Quizás sea eso lo que hace que la gente se emocione. Si lo hablas desde la verdad, no hay fisuras.

¿Alguna vez desde el escenario ha visto a alguien llorar o emocionarse con su actuación?

Lo he vivido, sí. Ver a alguien que llora o se emociona al escuchar tu música es una sensación muy bonita. Creo que es lo mejor que te puede pasar. Porque, al final, bailar es muy fácil porque lo hacemos con cualquier cosa, pero emocionarnos no lo consigue hacer cualquier persona o canción. Y eso es lo más difícil.

¿Qué es lo que siente cuando ve algo así?

La primera vez que lo vi yo también me emocioné porque era muy bonito. Luego, tiempo después, pues entiendes que es una parte muy importante de la música y lo vives con mucho amor.

¿Y en qué momento de su vida se dio cuenta de que se iba a dedicar a la música?

Yo lo supe desde pequeña. Claro, hay que tener en cuenta que por el camino te vas confundiendo o lo vas viendo difícil cuando no tienes los medios económicos para hacerlo. Aún así, siempre supe que yo había nacido para esto.

¿Y cuándo se decidió a fusionar tantos estilos tan diferentes?

Cuando empecé a estudiar, ya más de pequeña, y a juntarme con más gente, yo ya cantaba, fraseaba y rapeaba. Por lo tanto, siempre ha habido un poco de esa unión. Lo juntaba con pop y luego ya cuando fui adolescente empecé a profundizar en el mundo de la salsa, la timba, el bolero... Y fue en ese momento cuando dije: «Hostia, esto yo lo quiero meter por aquí». Fue totalmente natural y no provocado.

¿Cómo cree que se puede romper la barrera entre la diferencia de escucharla en vivo a hacerlo en las plataformas de streaming?

Yo siento que la forma más bonita de conocer a un artista es viéndolo en vivo, ya que ves todas las capacidades que tiene. No se puede comparar. De hecho, si suena exactamente igual que el álbum y no hay nada de genuino en el directo, a mí, personalmente no me entusiasma. Entonces, siento que la única manera es rompiendo el directo un poco con el show y que este tenga algo que lo diferencie.

¿Quién va a acompañarla en el concierto del festival ‘Brisa Flamenca’?

La banda que me acompañará esa tarde estará compuesta por tres personas: un teclista, un baterista y un dj que llevará pequeñas percusiones y un MPC.

¿Y cómo se siente respecto a este concierto?

Me siento muy feliz y tengo muchas ganas de poder volver a visitar Ibiza, esta será mi tercera vez. Me encanta que sea una isla tan magnética y bonita. Encima comparto escenario con el artista musical Javi Medina y me hace mucha ilusión porque yo a él lo quiero mucho.

¿Cómo definiría su música?

Con una sola frase: un volcán de sensaciones y emociones. Y es que mi música es como un todo. Por ejemplo, yo nunca diría que hago flamenco sino más bien que lo que hago es un montón de estilos diferentes juntos y eso es Queralt Lahoz. Mi estilo es Queralt Lahoz. Y por lo tanto, para entenderme hay que escucharme sí o sí.

Y por último, ¿cómo le explicaría a una persona que nunca ha escuchado su música qué es lo que hace?

Le diría que mi música es un montón de sonoridades, más que un estilo en sí, y que realmente debería escucharlo para poder entenderlo, igual que el amor o la sensación de libertad. Por mucho que le pongas adjetivos no hay forma de poder definirlo bien hasta que no lo vives. Ahí es cuando entiendes todo.