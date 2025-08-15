El álbum
El árbol no necesita pañales
Un clásico. Tengo en la mano algo de lo que desprenderme urgentemente (porque me incomoda, pesa o, como en este caso, apesta). Miro alrededor y, eccoli qua, encuentro al lado (arriba) el lugar ‘adecuado’, la horquilla de un árbol de la calle Vicent Serra i Orvay para dejar el pañal, bien cargadito, del crío.
