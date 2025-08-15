La Aemet activa tres días de alerta por la ola de calor en Ibiza y Formentera
Se esperan noches tropicales y tórridas este fin de semana en las Pitiusas
La ola de calor ha sido bastante benévola con las Pitiusas, pero esta semana ya se han notado algunas jornadas más calurosas. Sin ir más lejos, en Sant Joan se alcanzaron este jueves los 37 grados.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla en Ibiza y Formentera para los próximos tres días (15, 16 y 17 de agosto) por altas temperaturas de hasta 36 grados. La alerta se mantendrá activa desde las 12 del mediodía hasta las 19 horas.
Este fin de semana se esperan noches tropicales de hasta 23 grados en Ibiza y noches tórridas de 26 grados en Formentera.
La Aemet informa de que es probable que el lunes sea el último día de la ola de calor, con temperaturas más normales tras un descenso térmico.
Un total de 46 provincias tienen avisos activos por altas temperaturas este viernes, que se elevarán a alerta roja en el litoral cántabro y Vizcaya por temperaturas máximas de hasta 40 grados. Mientras, en otras 24 provincias estarán en nivel naranja (importante) por el calor, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
- Leonardo DiCaprio, identificado en un control de la Guardia Civil de Ibiza en el acceso a una fiesta privada
- Polémica por el cobro de un colgador de bolso en un restaurante de Ibiza
- El hallazgo de un alijo de 675 kilos de cocaína en un camión alojado en un barco, que navegó entre Ibiza y Valencia, culminó la investigación del blanqueo
- Una crisis migratoria sin precedentes sacude con fuerza a Formentera e Ibiza
- Sant Joan no ha dado autorización a ningún helipuerto en todo el municipio
- Santa Eulària inicia los trámites para sancionar a la empresa de basura apenas seis meses después de empezar el servicio
- Nuevo punto de carga de agua en un edificio de Ibiza donde se perdían 'tres toneladas por hora
- Jordi Grivé, concejal de Medio Ambiente en Ibiza: «Si las desaladoras no fallan, no tendremos restricciones de agua»