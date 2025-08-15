La Aemet activa tres días de alerta por la ola de calor en Ibiza y Formentera

La ola de calor ha sido bastante benévola con las Pitiusas, pero esta semana ya se han notado algunas jornadas más calurosas. Sin ir más lejos, en Sant Joan se alcanzaron este jueves los 37 grados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla en Ibiza y Formentera para los próximos tres días (15, 16 y 17 de agosto) por altas temperaturas de hasta 36 grados. La alerta se mantendrá activa desde las 12 del mediodía hasta las 19 horas.

Este fin de semana se esperan noches tropicales de hasta 23 grados en Ibiza y noches tórridas de 26 grados en Formentera.

La Aemet informa de que es probable que el lunes sea el último día de la ola de calor, con temperaturas más normales tras un descenso térmico.

Un total de 46 provincias tienen avisos activos por altas temperaturas este viernes, que se elevarán a alerta roja en el litoral cántabro y Vizcaya por temperaturas máximas de hasta 40 grados. Mientras, en otras 24 provincias estarán en nivel naranja (importante) por el calor, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.