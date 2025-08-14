¿Cuántas viviendas se alquilaron en menos de 24 horas en Baleares?

"El 8% de las viviendas que se alquilaron a través de Idealista durante el segundo trimestre de 2025 no llevaba ni 24 horas en el mercado", según explica un estudio publicado por este mismo portal.

La ciudad de Teruel es la que tiene un porcentaje de alquileres exprés más elevado, "ya que el 32% de las viviendas que se alquilaron en la capital turolense no duró siquiera 24 horas en Idealista, mientras que en Guadalajara fueron el 19%", destacan. Le siguen las ciudades de Soria (16%), Tarragona (14%), Girona (14%), Zamora (13%) y Ceuta (12%).

Entre los grandes mercados la mayor incidencia de los alquileres exprés se da en Barcelona (12%), Palma (9%) y San Sebastián (9%). A continuación se encuentran las ciudades de Alicante y Sevilla con un 8%, seguidas por Bilbao, Málaga y Valencia con un 7%. Madrid es el gran mercado con la tasa de alquiler exprés más baja: el 6%.

Melilla es la única ciudad en la que este fenómeno no existió durante el segundo trimestre, mientras que en Cuenca, Ciudad Real y Ávila se situó en el 4% de la oferta. Con un 5% se encuentran Cáceres, Lugo y Las Palmas de Gran Canaria.

Tasas por provincias

El ranking de provincias con más alquiler exprés es muy similar al de capitales, con Teruel a la cabeza (20%), seguido de Guadalajara (16%), Tarragona (15%), Girona y Barcelona (14% en ambos casos). "Con una tasa de doble dígito están también las provincias de Soria (13%), Palencia (13%), Zamora (12%), Cantabria (12%), Guipúzcoa (12%), Huesca (11%), Navarra (11%), Álava, Burgos y Zaragoza (10% en los 3 casos)", indican. El porcentaje de Baleares, en cambio, es tan sólo de un 9%. Esto puede deberse al alto precio que piden por la vivienda.

Por el contrario, Cuenca es la provincia con menor incidencia del alquiler exprés (4%), seguida por Cáceres, Ciudad Real y Lugo, que comparten un 5%.