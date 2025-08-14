Baleares es la segunda provincia donde más sube el precio de vivienda nueva en 2025

El valor medio alcanza los 4.399 €/m², el más alto de España según Tinsa by Accumin.

Edificios de la ciudad de Eivissa

Edificios de la ciudad de Eivissa / César Navarro

Redacción Digital

Según el informe 'Vivienda de Obra Nueva' de Tinsa by Accumin, Baleares se sitúa como la segunda provincia de España con mayor incremento del precio de viviendas de obra nueva con un incremento del 19,8%. Las 5 provincias con mayor variación interanual han sido Málaga (+24,4 %), Baleares (+19,8 %), Madrid (+15,7 %), Cantabria (+15,7 %) y Alicante (+12 %). El 'top 10' lo cierra Ávila con una variación del 9,4 %, donde el precio medio en 2024 era de 1.127 euros por metro cuadrado.

La vivienda es considerada un bien escaso en las islas. La limitación del suelo implica también una limitación de la oferta, que sumada a la fuerte demanda de compradores extranjeros hacen que el valor medio suba hasta los 4.399 euros/m2. Baleares tiene el precio por metro cuadrado más alto de toda España. Tinsa destaca que las islas son atractivas para compradores europeos, quienes consideran invertir aquí un valor refugio.

El mercado de vivienda de obra nueva en España está experimentando un momento de auge. La combinación de diversos factores como la proporción de demanda y oferta sumada a las subidas generalizadas de precio han hecho que algunas provincias registren incrementos nunca vistos en la última década.

Tinsa by Accumin destaca en su informe 'Vivienda de Obra Nueva 2025' que el valor medio de obra nueva en España ha alcanzado los 2.528 euros por metro cuadrado, un 66% más que en los mínimos de la crisis de 2008.

Este crecimiento no es regular: algunas provincias crecen exponencialmente, mientras otras experimentan un crecimiento moderado.

Baleares es la segunda provincia donde más sube el precio de vivienda nueva en 2025

El XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza homenajea a Vera Sykora con un concierto

Baleares planteará a Europa la posible presencia de Frontex en las islas para frenar el aluvión migratorio

Luis Rodríguez, guitarrista de la banda de rock León Benavente: «León Benavente somos como un matrimonio a cuatro, pero sin sexo»

El hallazgo de un alijo de 675 kilos de cocaína en un camión alojado en un barco, que navegó entre Ibiza y Valencia, culminó la investigación del blanqueo

La euforia de los migrantes: «¡Mamá, ya he llegado a Ibiza!»

Una crisis migratoria sin precedentes sacude con fuerza a Formentera e Ibiza

Crisis migratoria en Ibiza y Formentera: allí donde se juntan pateras y cruceros

