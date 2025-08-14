Baleares es la segunda provincia donde más sube el precio de vivienda nueva en 2025

Según el informe 'Vivienda de Obra Nueva' de Tinsa by Accumin, Baleares se sitúa como la segunda provincia de España con mayor incremento del precio de viviendas de obra nueva con un incremento del 19,8%. Las 5 provincias con mayor variación interanual han sido Málaga (+24,4 %), Baleares (+19,8 %), Madrid (+15,7 %), Cantabria (+15,7 %) y Alicante (+12 %). El 'top 10' lo cierra Ávila con una variación del 9,4 %, donde el precio medio en 2024 era de 1.127 euros por metro cuadrado.

La vivienda es considerada un bien escaso en las islas. La limitación del suelo implica también una limitación de la oferta, que sumada a la fuerte demanda de compradores extranjeros hacen que el valor medio suba hasta los 4.399 euros/m2. Baleares tiene el precio por metro cuadrado más alto de toda España. Tinsa destaca que las islas son atractivas para compradores europeos, quienes consideran invertir aquí un valor refugio.

El mercado de vivienda de obra nueva en España está experimentando un momento de auge. La combinación de diversos factores como la proporción de demanda y oferta sumada a las subidas generalizadas de precio han hecho que algunas provincias registren incrementos nunca vistos en la última década.

Tinsa by Accumin destaca en su informe 'Vivienda de Obra Nueva 2025' que el valor medio de obra nueva en España ha alcanzado los 2.528 euros por metro cuadrado, un 66% más que en los mínimos de la crisis de 2008.

Este crecimiento no es regular: algunas provincias crecen exponencialmente, mientras otras experimentan un crecimiento moderado.