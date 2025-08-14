Estos son los cambios provisionales que afectan al aparcamiento Reina Sofía por las obras en el Camí del Calvari

Esta medida tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y facilitar la circulación en la zona

Fotografía del Camí del Calvari.

Redacción Digital

El Ayuntamiento de Ibiza informa que, "con motivo de las obras en el Camí del Calvari y la instalación de una rotonda provisional en la intersección de las calles Ramon Muntaner y Joan Xicó, se modificará temporalmente el sentido de entrada, y también el de salida, al aparcamiento Reina Sofía".

La tercera teniente de alcalde y concejala de Obras y Movilidad, Blanca Hernández, ha explicado que esta medida tiene como objetivo "mejorar la seguridad vial y facilitar la circulación en la zona mientras duren los trabajos y la señalización provisional". En concreto son que "el sentido de entrada al aparcamiento se invertirá de forma temporal" y "la nueva señalización indicará el acceso correcto". Además, durante varios días, "se contará con el apoyo de agentes cívicos y/o Policía Local para orientar a los conductores", añaden en un comunicado.

El cambio se mantendrá mientras esté vigente la señalización provisional asociada a las obras. Por ello, la Policía Local de Ibiza recomienda "prestar atención a la señalización y seguir las indicaciones de los agentes, circular con precaución por la zona y colaborar con las medidas temporales para garantizar una movilidad segura y fluida".

"El Ayuntamiento de Ibiza agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante este periodo de obras, que permitirá mejorar la movilidad y la seguridad en el entorno", concluyen.

