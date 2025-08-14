Estos son los cambios provisionales que afectan al aparcamiento Reina Sofía por las obras en el Camí del Calvari

El Ayuntamiento de Ibiza informa que, "con motivo de las obras en el Camí del Calvari y la instalación de una rotonda provisional en la intersección de las calles Ramon Muntaner y Joan Xicó, se modificará temporalmente el sentido de entrada, y también el de salida, al aparcamiento Reina Sofía".

La tercera teniente de alcalde y concejala de Obras y Movilidad, Blanca Hernández, ha explicado que esta medida tiene como objetivo "mejorar la seguridad vial y facilitar la circulación en la zona mientras duren los trabajos y la señalización provisional". En concreto son que "el sentido de entrada al aparcamiento se invertirá de forma temporal" y "la nueva señalización indicará el acceso correcto". Además, durante varios días, "se contará con el apoyo de agentes cívicos y/o Policía Local para orientar a los conductores", añaden en un comunicado.

El cambio se mantendrá mientras esté vigente la señalización provisional asociada a las obras. Por ello, la Policía Local de Ibiza recomienda "prestar atención a la señalización y seguir las indicaciones de los agentes, circular con precaución por la zona y colaborar con las medidas temporales para garantizar una movilidad segura y fluida".

"El Ayuntamiento de Ibiza agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante este periodo de obras, que permitirá mejorar la movilidad y la seguridad en el entorno", concluyen.