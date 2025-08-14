Santa Eulària inicia los trámites para sancionar a Valoriza apenas seis meses después de empezar el servicio

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha anunciado en un comunicado el "inicio la tramitación administrativa contra la empresa Valoriza Servicios Medioambientales (VSM) por los incumplimientos detectados" durante, como resalta el Consistorio, "los primeros seis meses de gestión del servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y de playas". La providencia del expediente administrativo, añade el equipo de Gobierno, "ha sido iniciada por Alcaldía en base a un informe técnico elaborado por el área de Medio Ambiente".

Desde el Ayuntamiento "destacan" que el equipo de gobierno "encargó la redacción de un contrato de servicio de recogida de residuos y limpieza viaria y playas ambicioso y que contempla, entre otras muchas mejoras". Y entre ellas, detalla: "Un 13% de aumento de la fracción resto y orgánica; un aumento 60% en la de papel y envases; un aumento que casi triplica los contenedores de reciclaje y recogida de ropa; hasta 320 jornadas más de barrenderos con triciclo; 300 jornadas adicionales en turno de tarde; 190 jornadas más de limpieza de maquinaria y duplicar las jornadas de hidrolimpieza y baldeo".

Pese a ello, "los incumplimientos por parte de la empresa impiden que todas estas mejoras se trasladen a la calle". Desde el Consistorio se considera esta situación "inaceptable" y que "se debe llegar al nivel de limpieza contemplado en el contrato lo antes posible".

Incumplimiento de los pliegos del concurso

El informe técnico acredita que, "pese a los esfuerzos iniciales y la colaboración entre el Ayuntamiento y VSM", se han puesto de manifiesto "una serie de deficiencias y/o incumplimientos que han impedido garantizar la correcta prestación del servicio, lo que ha redundado en que no se hayan conseguido los estándares de calidad mínimos que prevé el contrato de servicio".

Estos incumplimientos contravienen lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP) y el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), destaca el equipo de gobierno, que recuerda que estos documentos esenciales en cualquier concurso público, "establecen las obligaciones de la empresa en cuanto a la implantación del servicio, la dotación de recursos y el cumplimiento de los plazos establecidos".

Entre las distintas carencias detectadas, en la nota municipal se destaca "una falta de definición y documentación de las rutas de recogida", que la empresa "no ha proporcionado al Ayuntamiento los itinerarios planificados ni los recorridos reales que se están ejecutando durante la recogida de residuos y, además, no se han instalado los sistemas tecnológicos para permitir la geolocalización de los vehículos y los contenedores. Se trata, justifica el Consistorio, de "medidas muy concretas y que permiten la fiscalización adecuada por parte del departamento de Medio Ambiente".

Asimismo, el informe también pone de manifiesto "ciertos retrasos en la implantación de la nueva flota de contenedores, así como la puesta en marcha de la fracción orgánica domiciliaria, siendo este uno de los principales objetivos de este nuevo contrato".

"Entre otros incumplimientos destacados se encuentra el relativo al servicio de limpieza de playas. Se ha podido constatar que la falta de maquinaria adecuada, planificación y coordinación con los técnicos municipales ha generado un impacto negativo en el arranque de la temporada turística, ya que el buen estado de las playas es uno de los principales reclamos turísticos del municipio".

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha "iniciado formalmente la tramitación administrativa para que se determinen las responsabilidades y penalidades económicas que se exigirán a la empresa".