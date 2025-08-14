Raeda Saadeh, voz "imprescindible" en Territori 2025

El Festival Territori contará este año con una de las creadoras más reconocidas de Oriente Medio: la artista palestina Raeda Saadeh, que protagonizará dos eventos el 25 y el 26 de septiembre.

Nacida en Umm al-Fahm y formada en la Academia Bezalel de Arte y Diseño de Jerusalén, Saadeh ha desarrollado una trayectoria internacional que combina fotografía, performance y vídeo. Sus obras han recorrido espacios de prestigio como el Parlamento Europeo, en Bruselas, y ha participado en citas de primer nivel como la Bienal de Sidney (2006) y la Bienal de Sharjah (2007). En 2015, el medio Al-Monitor la incluyó entre las 50 personas más influyentes de la cultura en Oriente Medio.

En su agenda en la isla, la artista ofrecerá dos citas abiertas al público. La primera, una charla de artista el 25 de septiembre a las 20 horas en el Teatro España, "donde dará a conocer su trayectoria y su mirada creativa, marcada por la memoria, la dignidad y la resistencia frente a la adversidad". El día después ofrecerá una performance site-specific a las siete de la tarde en el Claustro del Ayuntamiento de Ibiza, en Dalt Vila. "Una creación inédita para este enclave histórico, con el Mediterráneo como telón de fondo, que conectará el simbolismo del espacio con el lema de esta edición", señalan desde la organización.

La presencia de Saadeh en Territori 2025, que se celebra del 22 al 28 de septiembre bajo el lema 'La Victoria', trasciende lo artístico para convertirse en un gesto de resistencia y diálogo cultural. “Su llegada a Ibiza es, en sí misma, una victoria cotidiana”, explican los organizadores.

La organización del evento apunta que las entradas para ambas actividades ya están disponibles en su página web, donde se puede consultar el programa completo, con descuento hasta el 1 de septiembre.