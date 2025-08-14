El PP acusa al delegado del Gobierno en Baleares de "incentivar" la migración y exige su dimisión

El PP ha acusado al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, de "incentivar" la llegada de migrantes a bordo de pateras a las costas del archipiélago y ha exigido su dimisión.

Así se ha expresado este jueves el diputado por Baleares y portavoz adjunto del grupo popular en el Congreso de los Diputados, el ibicenco José Vicente Marí Bosó, en declaraciones a los medios de comunicación después de que más de medio millar de migrantes hayan llegado a las Islas a bordo de una treintena de embarcaciones en lo que va de semana.

En el caso concreto de Formentera, alcanzaron sus costas 288 personas en un espacio de apenas 34 horas entre la noche del lunes y la mañana del miércoles. Fueron localizados en 17 grupos diferentes, casi todos en tierra, aunque Salvamento Marítimo tuvo que intervenir en dos ocasiones. En total, su lancha ha rescatado a 56 personas en alta mar esta semana que navegaban en cuatro pateras, tres de ellas cerca de Formentera y una de Ibiza.

"Delegado del sanchismo"

Marí Bosó ha acusado al delegado del Gobierno -al que ha calificado como "delegado del sanchismo"- de "incentivar" la llegada de migrantes a Baleares con las declaraciones públicas que ha realizado en los últimos días, que a su parecer han provocado un "efecto llamada".

"No ha hecho nada durante estos años y ahora se dedica a las declaraciones, y cada vez que abre la boca florece aún más el negocio de las mafias. Lo que ha hecho estos días es incentivar el tráfico de pateras a nuestras costas y exigimos la inmediata dimisión de un señor que se dedica a incendiarlo todo", ha subrayado el diputado.

A su parecer, la "única actuación estelar" que ha protagonizado el delegado del Gobierno en materia migratoria ha sido "llenar de barracones los puertos de Baleares".

Precisamente, el popular, acompañado por otros diputados y senadores del partido, ha atendido a los medios de comunicación frente a la estación marítima número 3 del puerto de Palma, que se ha habilitado temporalmente para que los migrantes que esperan a ser derivados a un centro de la península no tengan que pasar la noche al raso.

Marí Bosó también ha recriminado a Rodríguez su negativa a comparecer en el Parlament y en el Congreso, o a reunirse con el Govern y los cuatro consells insulares de Baleares. El mismo reproche lo ha dirigido a las secretarias de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y de Migraciones, Pilar Cancela.

"No estamos en crisis migratoria estos días, llevamos en crisis migratoria siete años. Esta es la política migratoria a la que nos ha llevado el Gobierno de Sánchez, agravada por el giro en política exterior favoreciendo a Marruecos sin ningún consenso y agraviando a Argelia de tal manera que hoy tenemos un problema más con la falta de colaboración", ha sostenido el diputado.

Si el delegado no dimite por sí mismo, ha defendido, debería ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le cesara de su cargo.

Cinco medidas para frenar la migración

El portavoz adjunto de los populares en la Cámara Baja ha puesto sobre la mesa cinco medidas que, a su parecer, ayudarían a rebajar la llegada de pateras a las costas del archipiélago.

La primera, una "lucha decidida y sin contemplaciones contra las mafias que trafican con personas en el Mediterráneo". La segunda, una mayor dotación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que actualmente -siempre según su versión, que el Gobierno ha desmentido- tienen 600 plazas vacantes.

También una nueva política exterior "que no agravie a Argelia", la instalación de un sistema integrado de vigilancia exterior (SIVE) en Formentera o solicitar la colaboración de la Unión Europea (UE) para que despliegue a agentes de Frontex en las Islas.

"Somos frontera sur de Europa y tiene bemoles que sea Prohens quien tenga que ir a Bruselas a hablar con el comisario de Interior y Migraciones", considerado el político de Ibiza y Formentera.