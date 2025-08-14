Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Viernes a medianoche. Ésa es la principal cita lúdicofestiva de este fin de semana, con permiso del XVI Festival Internacional de Música de Ibiza. Y es que el viernes se celebran los fuegos artificiales de las fiestas de ses Figueretes, unos de los más esperados del año. Como todos los veranos, el barrio, que vive estos días sus fiestas, caldeará el ambiente con actividades para los más pequeños y música en directo. La playa, salvo imprevistos, se llenará de gente con ganas de ver cómo el cielo y el mar se iluminan. Pero no es la única actividad de las fiestas de ses Figueretes, que mantendrán la efervescencia todo el fin de semana.

Castillo de fuegos artificiales de las Festes de la Terra 2024 en ses Figueretes / Marcelo Sastre

Ya lo decíamos antes: vuelve el Festival Internacional de Música de Ibiza, el "festival de piano de Sant Carles", como lo conocen algunos. La familia Ferrer vuelve a demostrar un año más que desde los sitios pequeños se pueden hacer grandes cosas y aquel festival que comenzó de forma modesta y que ha llegado a traer a Ibiza a la hermana de la Reina Emérita regresa con fuerza. Este fin de semana hay varios conciertos para los amantes del piano, entre ellos uno de David Gómez a la luz de las velas, y un evento muy especial: el homenaje a Vera Sykora. En breve, además, comenzará el concurso de piano.

No será el de Gómez el único concierto con velas, ya que Eivissa Daurada esa misma noche ofrecerá otro (21 horas, 528). Aunque quienes prefieran opciones menos íntimas e intimistas tienen muy buenas opciones este fin de semana. Ese mismo día, de hecho. León Benavente actuará dentro de los Dorado Live Shows, teloneados por los ibicencos Niños Raros (Venive Bay, 20 horas), y Ky-Mani Marley (hijo de Bob Marley) & General Levy actuarán en Las Dalias una hora antes. El sábado Andrés Coll Cosmic Trio presentarán en el baluard de Sant Pere (21 horas) 'Ride to heaven'. Esa misma tarde, quienes quieran un poco de todo (bailar, cantar, reírse, jugar...) no pueden perderse el 'Bingo para señoras' de Lorena Castell (sábado, 19 horas) en el Hard Rock Café.

Ky-Mani Marley actúa en Las Dalias. / Las Dalias

Las fiestas patronales siguen animando algunas localidades de la isla. Entre ellas están las de Sant Bartomeu, en Sant Antoni, que continúan con espectáculos de variedades (jueves 20.30 horas), ballada y xacota en la cueva de Santa Agnès (viernes, 20 horas), SananFresh Hip Hop Festival (sábado a las 19 horas) y una tarde de domingo con espectáculos y opciones para todos los públicos. Cala Llonga, por su parte, volverá a ser la capital ibicenca de los castillos de arena con su concurso (viernes, 11 horas) que dará el pistoletazo de salida a un día grande que acabará bien entrada la noche y también en la playa. La música será la protagonista de todas las tardes hasta el domingo. En Sant Llorenç, que vivió su día grande la semana pasada, aún colea el programa de fiestas y el domingo hay actividades desde las ocho de la mañana, una salida deportiva, hasta la noche.

Este jueves se celebra también la presentación de la biografía que Isidor Marí ha escrito sobre quien fuera para él "como un abuelo", Isidor Macabich (19 horas, Claustro del Ayuntamiento).

Si nada de esto te convence, hay mucho más: astronomía, jazz, ballades, cine a la fresca... Aquí lo tienes todo.

JUEVES 14 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu, Sant Antoni

20.30 horas: Tarde de variedades. ‘Evolución’ – Espectáculo de danza a cargo de las alumnas de la Escuela de Baile APE Dream Dance. ‘Inmortal’ – Espectáculo de la compañía profesional de baile APE Dream Dance. En el Auditorio de aa Punta des Molí.

Fiestas de ses Figueretes

18 horas: Fiesta joven con actividades, talleres y animación en la plaza Julià Verdera.

Fiesta joven con actividades, talleres y animación en la plaza Julià Verdera. 21 horas: concierto de Groove Garage.

concierto de Groove Garage. 23 horas: Frontman Zero.

Fiestas de Cala Llonga

18 horas: Fiesta flower power con DJ Javi Box en Hyde Hotel Ibiza.

Fiesta flower power con DJ Javi Box en Hyde Hotel Ibiza. 20 horas: DJ Javi Box.

DJ Javi Box. 22.30 horas: Concierto de Blue Brothers Tribute Band.

Música

Niños Raros y León Benavente. Dorado Live Shows. 20 horas en Venice Bay, Cala de Bou.

XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza. David Gómez, ‘1 piano y 2.000 velas’. Obras de sus nueve álbumes, desde ‘The Island’ (2013) hasta ‘Viddä’ (2024). 21 horas en el Centro Cultural de Sant Carles.

Ky-Mani Marley & General Levy. Fiesta Live Music de Las Dalias, en Sant Carles. Desde las 19 horas. Entradas de 15 a 35€ en Ibiza Spotlight.

Eivissa Daurada. Concierto a la luz de las velas con Carlos Vesperinas (Chelo), Samuel Pérez (piano) y Joan Carles Marí (percusión). 21 horas en 528 Ibiza, Sant Antoni.

La noche del jazz. Jam session. 21 horas en la sala Jazztabé de Vila.

‘World Music’. ‘Música a les places’ de Formentera. 22.30 horas en es Pujols.

LITERATURA

'Isidor Macabich Llobet (1883-1973). Una biografia'. Presentación del libro escrito por Isidor Marí. A cargo de la responsable del Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera, Fanny Tur, con las intervenciones del propio autor y el editor, Vicent Marí. A las 20 horas en el Claustro del Ayuntamiento.

Folclore

‘Balansat balla’. Ballada popular en la plaza de la iglesia de Sant Miquel. Todos los jueves de julio y agosto a las 19.15 horas.

Astronomía

Astro Magic Lights. Sesiones de astronomía y luz para toda la familia, sorpresas, planetario... Jueves y viernes del verano en BiBo Park de Sant Rafel. Reservas en 663209314 o 971868711.

VIERNES 15 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu, Sant Antoni

20 horas: ‘Ballada’ en la cueva de Santa Agnès. Recuperada una antigua tradición: el baile popular con el que en Portmany se celebraba, desde tiempo inmemorial, el milagro de Santa Agnès cada 24 de agosto. El acto incluirá una misa y un baile con vestimenta de trabajo tradicional. Para los asistentes, habrá degustación de buñuelos y productos típicos ibicencos. A cargo de Sa Colla de Portmany.

Fiestas de ses Figueretes

18 horas: Fiesta joven con actividades, talleres y animación en la plaza Julià Verdera

Fiesta joven con actividades, talleres y animación en la plaza Julià Verdera 21.30 horas: entrega de los premios del VII Torneo de Ajedrez

entrega de los premios del VII Torneo de Ajedrez 22 horas: concierto de Simple Rock

concierto de Simple Rock 00 horas: Castillo de fuegos artificiales

Fiestas de Cala Llonga

11 horas: Concurso de castillos de arena.

Concurso de castillos de arena. 11 horas: Charanga Valkyria.

Charanga Valkyria. 11 horas: Exposición de motos antiguas frente a S’Aroma.

Exposición de motos antiguas frente a S’Aroma. 12.30 horas: Misa en la capilla de Cala Llonga con el Coro Rociero de Santa Eulària.

Misa en la capilla de Cala Llonga con el Coro Rociero de Santa Eulària. 16 horas: Charanga Valkyria.

Charanga Valkyria. 20.30 horas: Baile tradicional.

Baile tradicional. 21 horas: Concierto de José Javier El Mariachi. Tributo a Vicente Fernández.

Concierto de José Javier El Mariachi. Tributo a Vicente Fernández. 23.15 horas: Fiesta en la arena.

Música

XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza. Homenaje a Vera Sykora, piano. Tribuna de jóvenes intérpretes ibicencos. Obras de diversos compositores. 21 horas en el Centro Cultural de Sant Carles.

‘Children of the 80’s’. Fiesta con Vengaboys y los dj’s de Dreamteam Megamix y La Movida. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza. Entradas a 20 € en la web de children of the 80’s.

‘Música en viu’. Ciclo ‘Música a les places’ de Formentera. 22 horas en Sant Ferran.

Astronomía

Astro Magic Lights. Sesiones de astronomía y luz para toda la familia, sorpresas, planetario... Jueves y viernes del verano en BiBo Park de Sant Rafel. Reservas en 663209314 o 971868711.

SÁBADO 16 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu, Sant Antoni

19 horas: SananFresh Hip Hop Festival. Conciertos con el mejor rap y hip-hop de la isla, beatbox en directo, baloncesto 3x3, exhibición de grafitis y mucha cultura urbana. Actuación destacada de Sofía Gabbana, artista emergente con una voz propia que fusiona rap urbano con influencias del rock argentino, flamenco, jazz, blues y, sobre todo, hip hop. En el Auditorio de Sa Punta des Molí.

SananFresh Hip Hop Festival. Conciertos con el mejor rap y hip-hop de la isla, beatbox en directo, baloncesto 3x3, exhibición de grafitis y mucha cultura urbana. Actuación destacada de Sofía Gabbana, artista emergente con una voz propia que fusiona rap urbano con influencias del rock argentino, flamenco, jazz, blues y, sobre todo, hip hop. En el Auditorio de Sa Punta des Molí. 20 horas: Torneo de petanca Festes de Sant Bartomeu. A cargo del Club Petanca Sant Antoni. En las pistas del polideportivo de Ses Païsses.

Fiestas de Cala Llonga

18 horas: Juegos infantiles.

Juegos infantiles. 20.30 horas: Exhibición de baile con la academia Davinia Van Praag.

Exhibición de baile con la academia Davinia Van Praag. 22 horas: Concierto de Los del Varadero.

Fiestas de Sant Llorenç

8 horas: Compack Sporting en la finca de “short d’en Cosmi”.

Fiestas de ses Figueretes

21.30 horas: música electrónica con Alex Hinohouse.

Espectáculo

‘Bingo para Señoras’, con Lorena Castell. Música, cabaret, humor... Desde las 19 horas en Hard Rock Café Ibiza. Entradas a 20€ en Fever.

Música

XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza. Mónica Marí, violonchelo y Carolina Santiago, piano. Obras de mujeres compositoras: Maconchy, Prieto y Pejačević. 21 horas en el Centro Cultural de Sant Carles.

Crossroad. Versiones de blues y rock. Ciclo ‘Sol post a s‘Oli Fest’ de Sant Josep. Desde las 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou.

‘Jazz a la Plaça’. Jam session del ciclo ‘Música a les places’ de Formentera. 22 horas en Sant Francesc.

Andrés Coll Cosmic Trio. Presentación de 'Ride to heaven' con un concierto en el que actúan el propio Andrés Coll junto a Ramón López y Mateusz Smoczynski. A las 21 horas en el Baluard de Sant Pere.

Cine

‘Big Hero 6’. Ciclo Cinema Jove a la Fresca de Sant Josep. 21.30 horas en el colegio L’Urgell. Entrada libre.

‘Mecal Air Ibiza’. Muestra de cortometrajes. Hoy Comedia 2. 22 horas en el parque infantil de Sant Agustí.

Ocio

Dissabtes de la Fresca. 20 horas taller creativo para niños con Luke L. Carter. 22 horas Concierto de Ermanno Panta. Mercat Artístic de Sant Ferran, Formentera.

DOMINGO 17 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu, Sant Antoni

18.30 horas: Club Supergarrits.Tarde familiar llena de diversión con showsibiza con juegos, castillos hinchables, pintacaras y fiesta de la espuma y mucho más. Recomiendan llevar gorra, bañador, toalla y chanclas antideslizantes. En el patio del colegio Cervantes.

Club Supergarrits.Tarde familiar llena de diversión con showsibiza con juegos, castillos hinchables, pintacaras y fiesta de la espuma y mucho más. Recomiendan llevar gorra, bañador, toalla y chanclas antideslizantes. En el patio del colegio Cervantes. 21.30 horas: Magia familiar con el Mago Albert.Un espectáculo apto para todos los públicos. En el patio del colegio Cervantes.

Magia familiar con el Mago Albert.Un espectáculo apto para todos los públicos. En el patio del colegio Cervantes. 21 horas: Nits Amples: Concierto de Deborah Ayo. Una propuesta musical que fusiona ritmos africanos con soul, jazz y otras influencias contemporáneas. En la plaza de detrás de la iglesia.

Fiestas de Sant Llorenç

8 horas: Compack Sporting en la finca de s’Hort d’en Cosmi.

Compack Sporting en la finca de s’Hort d’en Cosmi. 14 horas: Comida en el restaurante Es Pins, a cargo del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja.

Comida en el restaurante Es Pins, a cargo del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja. 18.30 horas: Misa solemne.

Misa solemne. 19.30 horas: Baile payés organizado por sa Colla de Balansat.

Baile payés organizado por sa Colla de Balansat. 20.30 horas: Teatro con el grupo de la Asociación de Vecinos des Molí con la obra ‘Sa història d’un premi’.

Fiestas de Cala Llonga

19 horas: Música. Hippy House.

Música

XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza. Arturo Barba, órgano. Obras de Cabanillas, Bach, Thalben-Bell, Glass y Boëllmann. 21 horas en el Centro Cultural de Sant Carles.

‘Nits al Tancó des Cubells’. Ciclo de conciertos en el atardecer. Hoy Igea. 20.30 horas en es Tancó des Cubells. Entrada libre.

Lluna d'estiu. Concierto 'Music 4 Live', a las 21 horas en el Claustro del Ayuntamiento.

Swingin Tonic. Swing, jazz, blues... De 20 a 21.45 horas en Hotel Mongibello Ibiza de Santa Eulària.

Deborah Ayo. Ciclo Nits Amples de Sant Antoni. 21 horas en la plaza de detrás de la iglesia. Entrada libre. Ayo es corista habitual de Pitingo y participa en el espectáculo WAH Madrid. Además, lidera su propio proyecto musical en el que fusiona influencias africanas con soul, jazz y otros géneros. En Sant Antoni se presentará en formato cuarteto, acompañada por piano/teclados, contrabajo y batería.

Detalle de la exposición de homenaje a Orlando Herrera / CIE

EXPOSICIONES

'Homenaje a Orlando Herrera'. Exposición con las obras de este artista multidisciplinar. Más de 40 obras. Inauguración el jueves 14 de agosto a las 20 horas con música de Rubén Herrera (violín) y Mònica Marí (violonchelo). Hasta el 29 de agosto. Horario de visitas de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Sábados sólo por la mañana.

'Art d'Estiu'. Exposición colectiva de los artistas de la asociación AMAE. Inauguración el jueves 7 de agosto a las 19 horas en el centro cultural Can Portmany de Sant Rafel. Hasta el 30 de agosto.

'Exposición Santa Maria'. Fotografías de Cris AC. Del 5 al 15 de agosto a bordo del Castaví Jet de Trasmapi.

Biel Vallés Stewart. Pinturas. Inauguración el viernes 8 de agosto a las 20 horas en Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 4 de septiembre

'L'Illa dels pintors'. Nuevas adquisiciones de la Fundació Carloandrés por las Festes de la Terra. Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. De lunes a viernes de 9 a 14 horas y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 25 de septiembre.

'Here and Now'. Exposición participativa organizada por la asociación Ibiza Art Unión. Centro cultural Can Jeroni, Sant Josep. Hasta el 17 de agosto.

'Made in Spain'. Exposición colectiva con obras de Miranda Makaroff, Ana Sting, Piro, Irene Molina, Sabek, Filip Custic y Jaime Urdiales. In-Between Gallery de Dalt Vila. De martes a sábado de 12 a 22.30 horas y los domingos y lunes de 18 a 22.30 horas. Hasta el 16 de septiembre.

Mateo Miró. 'Nuances', pinturas. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. de martes a viernes de 18 a 21 horas y los sábados de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 31 de agosto.

María García de Leonardo. 'Resurgir', pintura matérica. Inauguración el viernes 1 de agosto en el hotel Ocean Drive Marina Botafoc. Hasta el 10 de septiembre.

'Sueños de exoplanetas'. Pinturas y esculturas de Georges Chabbat. Club Diario de Ibiza. De lunes a viernes de 18 a 21 horas. Hasta el 29 de agosto.

‘The Rolling Collection’. Colectiva internacional con obras en formato circular. ADDA Gallery de Cala de Bou. Hasta el 31 de agosto.

‘Es Amunts. La Ibiza salvaje’. Fotografías de Joan Costa, Núria Costa, Xavier Mas, Joan Pereyra, Vicent Planells y Simón Vila. Paneles en el Port de Sant Miquel. Hasta el 30 de octubre.

2d Exposició. Pinturas de David Riera (Noguera) y composturas de Virol Bifis (David Serra). Can Jordi Blues Station. Hasta el 30 de agosto.

‘Monica Craig: Unos días de 1953 en Ibiza y Formentera’. Fotografías del año 1953 de la británica Monica Craig cedidas al MACE. Hasta el 9 de noviembre en el Museu Puget de Dalt Vila.

‘100 años Eduard Micus’. Exposición por el centenario del artista. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Espacio Micus de Jesús. Hasta diciembre.

‘Ibiza. La isla perdida de Walter Benjamin’. Fotografías de Cecilia Orueta. Es Polvorí de Dalt Vila. De martes a viernes de 18 a 20.30 horas y sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 24 de agosto.

Miquel Barceló. ‘El present permanent’. Obra reciente del artista mallorquín. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 16 de noviembre.

Spencer Lewis. ‘La noche de día’, pinturas. Exposición del veranbo en La Nave de ses Salines. Hasta el 28 de agosto.

‘Reencuentro’. Obras de Erwin Bechtold y Franco Monti. Estudi Tur Costa de Jesús. Hasta el 12 de septiembre. Se puede visitar cada jueves de 17.30 a 20.30 horas. Otros días y horarios con cita telefónica.

Colectiva en También. Obras de Matthias Biberon, Jesús de Miguel, Prudence Dudan, Bertrand Fompeyrine, Sébastien Kito, Benjamin Pelletier y Natalie Rich. Galería También de Santa Gertrudis.

Jean-Marc Bustamante. ‘1995-2025', pinturas, fotografías y esculturas. Galería Parra & Romero de Santa Gertrudis.

Harlys Becerra. 'Symbiosis', pinturas. Hotel Me Ibiza de Santa Eulària.

'Fragmentos de arquitectura'. Exposición y libro de los arquitectos Marià Castelló y Lorena Ruzafa, con textos de Jesús Rodríguez Comes. Sede del Colegio de Arquitectos en Eivissa, Can Llaneres, Dalt Vila. De lunes a viernes de 9 a 14 horas, hasta el 19 de septiembre.

‘Històries de migracions. Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada’. Muestra sobre migraciones del Fons Pitiús de Cooperació. De martes a domingo de 10 a 14 horas en el Faro de la Mola de Formentera. Hasta el 28 de septiembre.

'Sanç I, Rei de la Corona de Mallorca. El monarca oblidat'. Exposición por el 700 aniversario del final del reinado. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta el 2 de noviembre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 20 horas. Night Market: domingos, lunes y martes de 19 a 24 horas, de junio a septiembre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Cala Llenya. Artesanía, ropa, complementos... Música en vivo. Domingos de 10 a 14 horas. Restaurante Cala Llenya.

Puerto de Ibiza. Mercadillo Hippy y de artesanía. Todos los días de 18 a 1.30 horas. Hasta octubre.

Sant Rafel. Mostra artesanal. Artesanía, cerámica y productos kilómetro cero. Jueves de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 11 de septiembre.

Sant Josep. Mercado Ecológico, Local y de Artesanía. Música en vivo y talleres infantiles. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en el centro de Sant Josep. Hasta octubre.

Platja d‘en Bossa. Hippy Market con artesanía, moda y complementos. Calles Ruda y Bruc. Cada día de 18 a 0 horas. De mayo a octubre.

Santa Eulària. Mercadillo de artesanía del paseo de s'Alamera. Todos los días excepto miércoles y domingos de 9 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 31 de octubre.

Santa Eulària. Mercat ecològic. Todos los jueves del verano de 19 a 22 horas en Can Planetes.

Santa Gertrudis. Mercadillo de artesanía y producto local. Viernes de 18 a 24 horas junto a la plaza de la iglesia. Hasta septiembre.

Cala Llonga. Mercadillo de artesanía. Jueves de 18 a 24 horas en el paseo. Hasta octubre.

Benirràs. Mercadillo Hippy. Martes, jueves y domingos de 12 a 24 horas, junto a la playa. Hasta final de septiembre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.