Llama la atención
Que en un momento en el que lo que está sobre la mesa es la necesidad de limitación, contención y reducción de la llegada de turistas, sigan batiéndose récords de entrada de visitantes. En julio el aeropuerto de Ibiza superó en casi un 1% (llegaron 1,4 millones de personas) el número de viajeros del mismo mes el año pasado, y el acumulado de todo el año (5,1 millones) supone también una subida del 1% respecto al acumulado de 2024. Y lo mismo con los cruceros. El puerto de Ibiza batió el año pasado un récord histórico de cruceristas, según denuncia IbizaPreservation, con casi 600.000 personas, una cifra que supera en 3,5 veces la población residente en la isla.
Que la inspección en la finca en la que los vecinos de Sant Llorenç afirman que hay un helipuerto ilegal se llevara a cabo un día entre semana cuando los afectados, que denuncian el ruido y las molestias, así como el riesgo de incendios, señalan que cuando se producen estos aterrizajes y despegues es principalmente durante los fines de semana.
