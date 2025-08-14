Ibiza, almacén de drogas con las que traficaba una organización desmontada en una operación policial

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales. Han detenido a 15 personas como presuntos autores de los hechos investigados.

En la operación se ha desarticulado una organización criminal mallorquina, conectada con otras de carácter transnacional, dedicada a la introducción de sustancias estupefacientes en España, principalmente a través de aguas ibicencas, dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.

La organización introducía la droga en España de diversas formas. En el caso del hachís, mediante embarcaciones neumáticas de gran potencia, conocidas como “gomas”, provenientes de países del norte de África. Concertaban un punto de recogida en algún lugar del Mediterráneo, donde se realizaba el transbordo a otra embarcación que la trasladaba a Ibiza. En la isla se almacenaba para trasladarla posteriormente a la Península y al resto de las Baleares.

En el mes de septiembre del pasado año, se incautaron 200 kilos de hachís en una embarcación rumbo a Palma desde Ibiza, dirigidos a la organización.

El pasado 9 de julio se intervinieron en el puerto de Valencia 675 kilos de cocaína previamente recogidos en el Mediterráneo y trasladada a Ibiza para su envío, para unos días después ir a la Península y varios países europeos.

También se les relaciona con la incautación de varias toneladas de hachís.

Fase de explotación

El pasado lunes se llevó a cabo la fase de explotación de la operación Manso, Primo y Enroque Bal, en la que se practicaronn 13 registros en Mallorca y se detuvo a 15 personas como presuntos autores de los hechos investigados. Además, en el marco de esta operación se ha detenido, como presunto autor, a un integrante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

A primera hora de la mañana, efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, perfectamente coordinados, iniciaron los registros en las localidades de Palma, Marratxí, Binissalem, Inca, Pollença, Llucmajor, Sencelles y Sóller.

En los registros se han intervenido 1.409.000 euros, 11,3 kilos de cocaína, una plantación de marihuana con 1.000 plantas, cuatro armas de fuego real con numerosa munición, silenciadores y dos armas de fogueo, ocho coches, dos motocicletas y una moto de agua, así como seis relojes de lujo y cuatro obras de arte.

A todo ello hay que añadir las cantidades de droga incautadas en las fases anteriores de la operación: 675 kilos de cocaína y varias toneladas de hachís.