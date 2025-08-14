El XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza homenajea a Vera Sykora con un concierto

El XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza será el escenario de un conmovedor homenaje a Vera Sykora, la célebre pedagoga musical que ha formado a generaciones de talentos en la isla. El evento, que reunirá a los pianistas y profesores de música más destacados de Ibiza, se llevará a cabo el viernes 15 de agosto de 2025, a las 21 horas, en el Centre Parroquial de Sant Carles. La entrada es gratuita y el concierto tiene una duración estimada de 70 minutos.

El programa musical, que incluirá obras de compositores como Franz Liszt, Frédéric Chopin y Enrique Granados, así como piezas de 'Mary Poppins' y 'A Little Princess', promete ser un viaje a través de la rica tradición pianística que Sykora ha cultivado.

Legado Musical

El concierto contará con la participación de grandes figuras del panorama musical ibicenco, quienes fueron los primeros alumnos de Sykora. Entre ellos se encuentran Elvira Ramón, María José Perete, Adolfo Villalonga, Lucía Herranz, Eva Selva, Borja Gil y Ben Clark, quienes hoy son reconocidos pianistas, profesores, cantantes y poetas.

Junto a ellos, una nueva generación de jóvenes pianistas, actuales alumnos de Sykora, como Alejandro Alcalá, Joan Ballesteros y Olaya Martínez, también se sumarán al homenaje. El evento incluirá videos de agradecimiento de otros exalumnos que no podrán asistir.

Nacida en Checoslovaquia en una familia de músicos, Vera Sykora se estableció en Ibiza en 1979. Desde entonces, ha dedicado más de cuatro décadas a la enseñanza del piano, formando una verdadera “escuela pianística” en Ibiza. Su pasión y dedicación han sido reconocidas con el Premio Xarc en 2014 y el Premio Onda Cero Ibiza y Formentera en 2024.

Su método de enseñanza, arraigado en la tradición de la escuela de Europa Central, no solo se centra en la técnica, sino también en el desarrollo personal. Sykora ha enseñado a sus alumnos a controlar los nervios, a ganar confianza y a presentarse en público. Su influencia va más allá de la música; ha preparado a estudiantes para estudios superiores y ha visto cómo sus lecciones se aplican en una variedad de otras disciplinas profesionales, explican desde la organización del festival

"A pesar de su larga y exitosa carrera, Vera Sykora continúa impartiendo clases, demostrando su amor a este arte y sus ganas de despertar talento en los demás", añaden.