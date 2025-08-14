Facua denuncia a un restaurante de Ibiza por cobrar un colgador de bolso

Lo que podía haber sido una anécdota se ha convertido en una denuncia formal. Facua ha pedido al Govern balear que investigue y abra un expediente sancionador al restaurante Wakame de Ibiza que incluyó en la cuenta el cobro de 12 euros por facilitar un gancho para colgar los bolsos en la mesa que la clienta no pidió. La asociación considera este cobro "un cargo extra" y "disparatado" y "del que la empresa no informa previamente a los usuarios".

"La asociación entiende que esta práctica es abusiva y, por ello, contraria a la legislación estatal y autonómica que regula los derechos de los consumidores, ya que de manera previa el establecimiento no informa a los clientes de que este dispositivo no es un servicio prestado como una atención comercial ni se trata de un obsequio promocional —incluye el logotipo del restaurante—, sino que se cobra junto con el importe de la consumición salvo que el cliente manifieste expresamente lo contrario", ha publicado Facua en su página web. Destacan además el cobro de 12 euros por un objeto de un valor muy inferior: "Este tipo de artículos pueden encontrarse en el mercado por poco más de un euro".

Una usuaria informó a través de la red social X de que dicho establecimiento le coló en el tique el concepto de «gancho bolsa». La clienta aceptó usar el soporte tras la insistencia de la persona que les atendió: «La camarera nos ofrece amablemente colocar nuestros bolsos en un ganchito en la mesa. Declinamos su oferta pero, ante su insistencia, aceptamos».

Facua, que ha denunciado los hechos ante la dirección general de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Govern balear, ha explicado que el restaurante intentó justificar los hechos afirmando que comenzaron a cobrar por el soporte "después de que, por descuido, muchos clientes se llevaran el gancho pensando que era gratis".

El establecimiento también argumentó que el cuelgabolsos "es un servicio opcional" y aseguró que lo incluye en la cuenta de los clientes en concepto de "depósito" y "para no olvidar retirarlo al final". "Su importe siempre se descuenta al pagar, salvo que la persona quiera llevárselo como recuerdo", añadió.

"Para poder cobrar legalmente, el restaurante Wakame debería informar del coste de dicho artículo cuando lo ofrece y dejar en la libertad del consumidor adquirirlo o no, ya que, de lo contrario, se puede interpretar que se trata de un obsequio", han explicado desde Facua.

El establecimiento aseguró a este diario que "el gancho para bolso es un artículo de 'merchandising' y no formaba parte de ningún cobro obligatorio".

"Se ofrece como muchos otros servicios que ofrecemos como un servicio opcional para que el cliente tenga su bolso seguro y a la vista. El importe que aparece en el tique siempre se descuenta al pagar si el cliente no desea quedarse con él", explicó la representante del establecimiento. "En ningún caso constituye una estrategia de negocio ni un cargo encubierto", afirmaron a la vez que lamentaron que este malentendido haya puesto en juego su reputación.

La afectada, con la que se puso en contacto este diario, explicó: "Cuando vimos el tique alucinamos y le dijimos [al restaurante] que si teníamos que pagarlo lo haríamos, pero que no nos parecía normal, porque no lo habíamos pedido. Nos respondieron que nos podíamos quedar el gancho si queríamos. Ante nuestra negativa y nuestras caras de incredulidad en seguida nos dieron un tique nuevo sin el concepto 'gancho bolsa'".

"En ningún momento nos ofrecieron el objeto como 'merchandising' ni nos hablaron de su precio, nos lo metieron en el precio total del tique sin avisarnos", subrayó la clienta del establecimiento.