La euforia de los migrantes: «¡Mamá, ya he llegado a Ibiza!»

«¿Me puedes compartir internet? Es para hablar con mi familia». Son Aymn y Aymn, veinteañeros argelinos que comparten nombre y también compartieron patera, ya que acaban de llegar a Ibiza subidos a una que partió de Tipasa, principal puerto de salida de la ruta argelina con destino al archipiélago balear.

Explican que han quedado en libertad tras ser examinados por la Policía Nacional en es Botafoc. No hablan español y uno de ellos apenas chapurrea el inglés, así que hay que usar un traductor del teléfono móvil para entenderse con ellos.

Han tendido su ropa mojada en las instalaciones de Diario de Ibiza, concretamente en su valla exterior, y su prioridad es hablar con sus familias para confirmarles que están sanos y salvos.

Galería: Migrantes en la Savina, Formentera / Javi Parejo

En cuanto sus teléfonos recuperan la cobertura de internet, las pantallas se llenan con decenas de mensajes de amigos y familiares preocupados, ya que no saben nada de ellos desde hace un par de días y la preocupación se va acumulando, aunque enseguida se tornará en un inmenso alivio para todos.

Antes de contestar cualquier de esos mensajes, ambos hacen lo mismo: contactar por sus respectivas madres por videollamada. Se suceden entonces los gritos de entusiasmo y alegría a uno y otro lado de la pantalla. «¡Mamá, ya he llegado a Ibiza!».

El más alto de los dos Aymn no para de encadenar llamadas. Cuelga una y realiza la siguiente. Todas son breves y eufóricas mientras da la buena nueva en árabe. Una de esas llamadas tiene como destinatario a su hermano Nasser, que le puede comprender como nadie, ya que hace tres años años también se subió a una patera en Argelia.

Migrantes en Botafoc / Toni Escobar

En su caso llegó a Cartagena y ahora disfruta de una vida plena en Valencia, donde se ha casado con una mujer española, ha tenido un hijo y cuenta con un trabajo estable. Un buen espejo en el que puede mirarse su hermano pequeño.

El otro Aymn se calma después de contactar con su madre y no puede evitar que una sonrisa se le quede prendada al rostro. Su plan no es ir a Valencia, sino a Barcelona, donde le espera un amigo para acogerle en su casa.

Tranquilizadas sus familias, preguntan por una tienda de telefonía donde comprar una tarjeta SIM que les permita reconectarse a internet sin ayuda. Al abandonar Diario de Ibiza, dejan algo de basura tirada, incluido un par de zapatillas.