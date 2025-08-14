Educación en Ibiza: El Govern gestionará directamente la ‘escoleta’ de Sant Rafel

La conselleria de Educación asumirá la gestión directa en la escoleta de Sant Rafel, que entra en funcionamiento el próximo curso, según anunció ayer el Govern balear en un comunicado. En concreto, la Administración autonómica opta por la gestión directa en un total de nueve centros de reciente construcción para la educación infantil de primer ciclo en el conjunto de Balears.

El Govern destaca que Balears es la primera comunidad que impulsa un concierto específico para esta franja de edad, hasta los tres años, que permite la incorporación de plazas concertadas. La nueva escoleta, ubicada en una parcela de 609 metros cuadrados frente al colegio Sant Rafel, cuenta con un total de 67 plazas. La edificación proyectada, de 517 m², está distribuida en dos plantas y dispone de cinco aulas, todas ellas con acceso directo al exterior.