El álbum

La difícil tarea de encestar el chicle en la papelera

La difícil tarea de encestar el chicle en la papelera | M.J.T.C.

La difícil tarea de encestar el chicle en la papelera | M.J.T.C.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, tampoco ha podido, de momento, ganar la batalla del frente de los chicles, como se puede comprobar en esta foto tomada a los pies de una papelera de la avenida Bartomeu Roselló, donde hay un centenar pegados en las baldosas. ¿Tan difícil es meterlos dentro?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents