El álbum
La difícil tarea de encestar el chicle en la papelera
El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, tampoco ha podido, de momento, ganar la batalla del frente de los chicles, como se puede comprobar en esta foto tomada a los pies de una papelera de la avenida Bartomeu Roselló, donde hay un centenar pegados en las baldosas. ¿Tan difícil es meterlos dentro?
