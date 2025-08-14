Desarticulado en Ibiza un grupo criminal especializado en robos de relojes de lujo

Agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Policía Local en Ibiza detuvieron entre los pasados días 9 y 10 de agosto a dos individuos jóvenes de origen argelino, como presuntos autores de varios delitos, entre ellos pertenencia a un grupo criminal, robo con violencia y falsedad documental.

El Grupo de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Policía Nacional de Ibiza, en un dispositivo especial que ha durado tres días, "ha logrado la desarticulación de un grupo criminal, compuesto por tres ciudadanos, dos de ellos de origen argelino".

La investigación arrancó el pasado sábado, 9 de agosto. Tras la detención de uno de los implicados en un primer robo, los agentes de la Policía Local en Ibiza recibieron sobre las 4.40 horas un aviso de la zona de Talamanca, donde al parecer unos clientes del establecimiento estaban causando problemas.

A su llegada, los agentes de Policía Local hablaron con los clientes, que resultaron ser víctimas de un intento de robo con violencia. Al parecer, dos hombres les habrían asaltado para robarles el reloj de alta gama que llevaba uno de ellos en la muñeca y comenzó un forcejeo. Los agresores no consiguieron arrebatarle el reloj y huyeron del lugar hasta un vehículo que les esperaba para darse a la fuga.

Los agentes detuvieron a uno de los agresores, que no pudo huir, ya que estaba siendo asistido por los servicios sanitarios cerca del lugar de los hechos por lesiones sufridas durante el forcejeo que había mantenido con las víctimas.

Al día siguiente, el domingo 10 de agosto, otra víctima denunció en la Oficina de denuncias de la Policía Nacional, un robo con violencia de un reloj valorado en 30.000 euros, al que había abordado violentamente unun individuo en el centro de Ibiza, cuando entraba en su vehículo.

En ambos casos, los hechos ocurrieron de madrugada, entre los días 9 y 10 de agosto, en zonas conocidas de la ciudad por albergar establecimientos de alto poder adquisitivo.

Los investigadores, conocedores del modus operandi utilizado por los autores de este tipo de delitos en los que actúan de manera rápida, coordinada y con reparto de funciones, intensificaron las actuaciones de investigación, y lograron obtener con gran celeridad los datos relevantes para la localización y detención del segundo autor.

Durante la misma mañana del 10 de agosto, los agentes del Grupo de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Policía Nacional de Ibiza procedieron a la detención del segundo varón en el puerto de Ibiza, cuando trataba de abandonar la isla con documentación falsa, en el ferri con dirección a Valencia.

La Policía Nacional de Ibiza, tras una exhaustiva investigación, ha podido esclarecer estos dos robos con violencia. Las investigaciones continúan abiertas acerca de este grupo criminal, por lo que no se descartan que haya más detenciones relacionadas con los hechos.

Requisitoria por otro robo en Barcelona

Además, al primer detenido le constaba una requisitoria de detención por parte de los Mossos d’Esquadra por otro robo de reloj de alta gama, valorado en 10.000 euros, en la ciudad condal en junio de este mismo año.

Los dos detenidos viajaban con documentación falsa, contaban con antecedentes y utilizaban hasta doce identidades diferentes entre los dos, intentando de ese modo evadir la función policial.

Una vez terminados todos los trámites en dependencias policiales, los dos hombres, en días diferentes, fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia.