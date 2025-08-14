Jordi Grivé, concejal de Medio Ambiente en Ibiza: «Si las desaladoras no fallan, no tendremos restricciones de agua»

El Ayuntamiento de Ibiza no contempla, al menos por el momento, aplicar restricciones al uso del agua en el municipio, según expresó este miércoles el cuarto teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente y Limpieza, Jordi Grivé, entendiendo por esto cortes en el suministro o reducción drástica del mismo en ciertas horas. «Nosotros no tendremos el problema de las restricciones, tenemos caudal suficiente. El agua viene de las desaladoras y el problema vendría si parasen, pero si continúan funcionando hay agua suficiente y, si nos falta un poco, se puede añadir una parte de agua de pozo. Lo marca el plan hidrológico», indicó en respuesta a las preguntas de IB3.

Así, afirma que solo se tendrían que aplicar restricciones en caso de «una avería muy grave» en alguna de las desaladoras. En todo caso, admite que estas instalaciones funcionan a todo gas: «Aquí dependemos al 98% de agua desalada y si las desaladoras no fallan, que es cierto que van a tope, no tendremos problemas de restricciones». En todo caso, señala que hay que incidir en la necesidad de «ahorrar hasta la última gota de agua».

Grandes consumidores

Por otro lado, el Ayuntamiento asegura que en el municipio se redujo el consumo de agua de los considerados grandes consumidores durante el pasado julio, «pasando de los 173.930 metros cúbicos de julio de 2024 a los 159.504 registrados en el mismo mes de este año»: «Estos datos supusieron una reducción de un 8% (14.426 m³ o, lo que es lo mismo, más de 14,4 millones de litros)». Equivale a «seis piscinas olímpicas», aproximadamente. Desde el equipo de gobierno local afirman que «el telecontrol instalado en los contadores de los grandes consumidores permite detectar inusuales incrementos de consumo, que normalmente se corresponden con fugas de agua».

«Hemos realizado una campaña de comunicación muy importante para concienciar», concluye Grivé.