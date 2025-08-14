Una crisis migratoria sin precedentes sacude con fuerza a Formentera e Ibiza

Las Pitiusas, sobre todo Formentera, se han visto sacudidas en los dos últimos días por una crisis migratoria sin precedentes que supone la confirmación definitiva de la ruta argelina, por si todavía quedaba alguna duda, y que amenaza con extenderse durante los próximos días, ya que se mantienen los pronósticos meteorológicos favorables en el Mediterráneo, principal detonante de una crisis que está llevando al colapso a la pitiusa menor.

Un rápido vistazo a las cifras confirma que esta llegada de migrantes es histórica y no tiene parangón desde que la ruta argelina, que tiene a Baleares como destino final, comenzó a crecer exponencialmente hace dos años. En total, han llegado a las Pitiusas 309 migrantes durante los dos últimos días.

Galería: Migrantes en la Savina, Formentera / Javi Parejo

En el caso concreto de Formentera, alcanzaron sus costas 288 personas en un espacio de apenas 34 horas entre la noche del lunes y la mañana del miércoles. Fueron localizados en 17 grupos diferentes, casi todos en tierra, aunque Salvamento Marítimo tuvo que intervenir en dos ocasiones. En total, su lancha ha rescatado a 56 personas en alta mar esta semana que navegaban en cuatro pateras, tres de ellas cerca de Formentera y una de Ibiza.

Por otra parte, todos los migrantes llegados a las costas pitiusas esta semana son de origen magrebí, excepto una quincena de subsaharianos que viajaban en una patera que arribó el martes a s’Estufador.

Guillermo Sáez

Estos números nunca vistos en las islas complican todavía más la posición del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que sigue negándose a reconocer oficialmente la ruta argelina.

La postura gubernamental acumula detractores y uno de los más furibundos es el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, que el miércoles compareció ante la prensa para advertir sobre la «situación de emergencia» que está atravesando estos días la isla y que, según subrayó, demanda «una respuesta inmediata por parte de todas las administraciones competentes».

«Formentera no puede asumir en solitario esta presión sin un refuerzo claro en recursos humanos, logísticos y de asistencia humanitaria», reclamó el presidente insular.

Migrantes en Botafoc / Toni Escobar

La versión del Gobierno

Por el momento, esa primera ayuda se reduce a los nuevos espacios habilitados en los puertos de Ibiza y Formentera, que ya se han quedado pequeños y, por lo visto, también son de funcionamiento precario.

Desde el Parque Insular de Bomberos que el miércoles, sobre las 15.15 horas, les llamó la Policía Nacional para solicitar ayuda para la ventilación de la carpa de es Botafoc, la antigua estación marítima, en la que se encontraban los migrantes: «Se ve que se les había roto el aire acondicionado o la ventilación en la instalación y que hacía mucho calor, así que nos preguntaron si podíamos ayudar llevando ventiladores. Dos compañeros les llevaron un ventilador muy grande y también una garrafa de gasolina».

Por su parte, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha reconocido que esta crisis migratoria supone «una de las puntas, si no la más importante, de las que se han vivido» en el archipiélago.

El delegado del Gobierno reiteró que el repunte en la llegada de migrantes es de los «más importantes» vividos en Baleares. Preguntado sobre la manera en la que serán acogidos los migrantes llegados en los últimos días, recordó que la tónica general es que el archipiélago es únicamente un lugar de paso para continuar con su viaje hacia el norte de Europa, según subrayó en declaraciones a IB3 Ràdio.