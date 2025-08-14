Bizarrap, artista invitado en Amnesia Ibiza
Es conocido por crear las BZRP Music Sessions y colaborar con cantantes como Quevedo, Shakira, Rauw Alejandro, Young Miko y Nathy Peluso
"Queeeeedate...", dice la página oficial de Amnesia Ibiza, en referencia a la fiesta Bresh de este sábado 16 de agosto. Esta única palabra ya te da pistas de quién es el artista invitado: ni más ni menos que el productor discográfico, compositor y dj argentino Bizarrap.
Es conocido por crear las BZRP Music Sessions y colaborar con cantantes como Quevedo, Shakira, Rauw Alejandro, Young Miko y Nathy Peluso, entre muchos otros.
No es la primera vez que el argentino pisa la isla, ya lo hizo en 2023, en Ushuaïa Ibiza.
De Buenos Aires a Ibiza
La fiesta Bresh se celebra cada sábado del verano en Amnesia Ibiza. "El fenómeno argentino sin precedentes no para de girar por el mundo. Empezó en Buenos Aires, se expandió por toda la Argentina, se estableció por toda América hasta llegar a Estados Unidos. Plantó bandera en Asia y viene conquistando ciudades europeas como Madrid, Barcelona, Milán y Londres", explica la discoteca.
"Actualmente la fiesta se realiza en los festivales más grandes del planeta, a la vez que se hace en simultáneo en distintas ciudades de Argentina, Estados Unidos, México, Uruguay, Ecuador, Colombia, Paraguay, Perú, Puerto Rico, España, Inglaterra, Italia y Japón, por nombrar algunos países. Es literalmente, la fiesta más linda del mundo", aseguran.
La fecha de 'closing' de esta fiesta es el 20 de septiembre, aunque Amnesia Ibiza hará un festival de cierre los días 10 y 11 de octubre.
