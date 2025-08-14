Aeropuerto de Ibiza: Primer fin de semana de huelga del personal de tierra de Ryanair

Los trabajadores del servicio de asistencia en tierra de la aerolínea Ryanair comienzan esta mañana una huelga que se prologará hasta el domingo y que, de no alcanzarse un acuerdo, se repetirá todos los miércoles y fines de semana, según el sindicato UGT, convocante de esta protesta.

El Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos que fluctúan entre el 76 % y el 87 % para las jornadas del mes de agosto en las rutas domésticas hacia o desde territorios no peninsulares. Asimismo, en septiembre estos servicios mínimos variarán entre el 69 % y el 86 % y en octubre, del 59 % al 83 %. Además de Ibiza, los aeropuertos que incluye esta convocatoria de huelga son Madrid, Málaga, Alicante, Almería, Oviedo, Barcelona, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Lanzarote, Menorca, Murcia, Palma, Reus, Santander, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Sur, Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza.