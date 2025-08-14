150 kilos de pólvora para los fuegos artificiales de ses Figueretes

El castillo de fuegos artificiales de las fiestas de ses Figueretes tendrá lugar este viernes 15 de agosto en la playa y será el colofón de las Festes de la Terra 2025. El espectáculo pirotécnico tendrá una duración de 14 minutos y en él se utilizarán unos 150 kilos de pólvora, informa el Ayuntamiento de Ibiza, que ha adjudicado los fuegos artificiales a la empresa Pirotecnia del Mediterráneo por un valor de 51.720,24 euros. Se trata de la misma empresa que se ocupó de los fuegos del 8 d’Agost.

La circulación de vehículos quedará restringida en los alrededores del paseo de les Pitïuses desde las 11 de la noche hasta la finalización de los fuegos artificiales. Las restricciones afectarán a los cruces de la calle Astúries con Periodista Francesc Escanellas, el de las calles Formentera y Galícia y el de esta misma con la calle País Basc.

"Amplio dispositivo de seguridad"

Para garantizar la seguridad de los asistentes, el Ayuntamiento ha activado un "amplio dispositivo" formado por Policía Local, bomberos, Policía Nacional y Protección Civil. En cuanto a la seguridad marítima, para evitar aproximaciones de embarcaciones a la zona de seguridad participarán el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GAS), el Servicio Marítimo de la Guardia Civil (Sermar) y voluntarios de Protección Civil.

Además, habrá un servicio de ambulancia medicalizada y un Punto Seguro que la concejalía de Igualdad instalará en la plaza Julián Verdera, "el mismo lugar donde estuvo durante la pasada fiesta de Sant Joan", señala la nota.

El concejal de Fiestas, Francisco Torres, destaca que "el castillo de fuegos artificiales de ses Figueretes es uno de los momentos más emotivos y espectaculares de las Festes de la Terra". "Animamos a todo el mundo a disfrutar de este acto con responsabilidad y siguiendo las indicaciones de seguridad para que sea una velada segura e inolvidable", señaló Torres, quien añade también que "este dispositivo especial es fruto de la coordinación entre diferentes cuerpos y servicios municipales y estatales, que trabajarán conjuntamente para garantizar que todo el mundo pueda disfrutar de la clausura de las fiestas con total tranquilidad".