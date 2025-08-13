Dos villas de Ibiza, en el top 5 de las más visitadas en Idealista

El portal inmobiliario Idealista.com ha publicado un ranking de las diez viviendas de lujo más visitadas en el verano de 2025 que siguen todavía en venta. En este listado se encuentran dos viviendas de Ibiza, ambas en la parte alta de la tabla, entre las cinco primeras.

"Este año, idealista ha sido el escenario de fantasías inmobiliarias, con usuarios imaginando residencias de ensueño, desde imponentes villas hasta magnificas mansiones", apuntan desde el portal.

La primera villa ibicenca que aparece en el listado es la bautizada como 'Villa Hermes'. Es la tercera más visitada en la web inmobiliaria. Se trata de una casa que se encuentra entre Jesús y Ca na Negreta, tiene 257 metros cuadrados y se ubica una parcela de 8.500 metros cuadrados. Está a la venta por 3,2 millones de euros.

Fachada de la villa en Ca Na Negreta / idealista

Esta vivienda cuenta con cinco dormitorios, de los cuales tres son con baño en suite y también dispone de piscina, jardín y varias terrazas para recreo. Una parte del terreno se ha dejado en estado silvestre, según explican, para que el futuro propietario pueda adaptarlo a su gusto.

En quinto lugar aparece una nueva casa de lujo ubicada en Ibiza. La vivienda tiene 380 metros cuadrados y se encuentra en una parcela de 5.000 metros cuadrados. Se vende por 3,9 millones de euros. Se encuentra en la ladera sur de sa Talaia

Piscina y fachada de la villa En Sant Josep / idealista

Esta villa cuenta con seis dormitorios, dos de ellos con baño en suite y tiene una piscina infinita, varios muros de piedra y una zona de barbacoa. De ella destacan la "privacidad" así como que se ha respetado el "jardín natural"

El estudio muestra también la vivienda preferida de cada comunidad autónoma, y destaca que la vivienda de lujo más visitada en Baleares este verano ha sido la misma que ocupa el top 3 nacional.

En esta lista se cuela también un chalet situado en Mallorca, dejando a Baleares como la comunidad con más propiedades en el ranking.