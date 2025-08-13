Vila, pendiente de terminar la canalización para poder aprovechar el agua que un acuífero vierte en un ‘parking’

Entre 200 y 500 toneladas diarias. Es la cantidad de agua que se estima que se ha estado perdiendo durante los últimos más cuarenta años en un aparcamiento de Ibiza en el que un acuífero vierte agua a la red de alcantarillado. El Ayuntamiento de Ibiza inició los trabajos para canalizar y utilizar dicho caudal para usos municipales como el riego de zonas verdes o la limpieza de calles, tal y como recogió este diario en marzo, y la institución contemplaba poder empezar a aprovecharlo antes del inicio de la temporada.

Sin embargo, la complejidad de la obra correspondiente ha alargado los plazos, y ahora se espera que sea antes de septiembre cuando se pueda comenzar a utilizar esta agua que ha estado perdiéndose durante tanto tiempo. "La dificultad técnica de este pozo era muy compleja, pero ya estamos terminando. Espero poder presentarlo antes de terminar el mes. El Ayuntamiento ha tenido que instalar algunas infraestructuras, hacer obras, pero ya está prácticamente terminado y espero poder dar la buena noticia de que también aprovechamos el agua de este pozo", ha expresado este miércoles el cuarto teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente y Limpieza, Jordi Grivé. Concluye que este será "un paso más" hacia el objetivo municipal de aprovechar toda gota de agua.

Las obras consistían en crear la red necesaria para que el agua se pudiese conducir desde el aparcamiento de un edificio ubicado en la confluencia de las calles González Abarca y Canarias, hasta unos depósitos habilitados por el Consistorio en las instalaciones del instituto Sa Colomina, en la parte que da a la calle de Vicent Serra i Orvay. En el marco de esta intervención se ha creado la red necesaria para que el agua llegue hasta el sistema de distribución con el objetivo de que se pueda utilizar para el riego de jardines de la zona, recogió entonces este rotativo.

Usos previstos

Ahora, ¿qué queda pendiente exactamente? "Nos faltan unos metros de canalización. Los equipos de bombeo ya están, los depósitos ya están instalados, los cruzamientos de calle ya están hechos. Faltan unos metros de canalización y ya estará listo", ha afirmado Grivé, quien ha detallado que el agua que se pueda cargar en dichos depósitos se utilizará para baldear las calles, regar zonas verdes y realizar las tareas de limpieza de la red de alcantarillado.

El Ayuntamiento se encargará del mantenimiento de las nuevas bombas de impulsión del agua en el aparcamiento, de la nueva instalación y del «coste proporcional del consumo de energía». Durante décadas esto ha corrido a cargo de los propietarios.

A lo largo de los años, los vecinos han estado exigiendo de forma reiterada soluciones a esta problemática y de hecho la activista Carmen Tur lo elevó a la Fiscalía en el año 2012.