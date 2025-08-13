El tráfico aéreo en Ibiza cae por tercer fin de semana consecutivo

Por tercer fin de semana consecutivo de agosto, la terminal aeroportuaria de Ibiza sufre un descenso en su actividad. Las previsiones de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) apuntan a que desde este jueves y hasta el domingo día 17 se produzcan 1.648 movimientos (se contabilizan tanto los aterrizajes como los despegues), cuando en el mismo periodo del año pasado (del jueves 15 al domingo 18) se registraron 1.755, un total de 107 más.

Es el tercer fin de semana del mes de mayor actividad turística en Ibiza y Formentera en que descienden las reservas (slots) de vuelos desde y hacia Ibiza. Así, del 31 de julio al 4 de este agosto hubo una caída del 10,3%, con una previsión de 1.656 por los 1.847 de un año antes.

Descenso menos acusado

Y el fin de semana siguiente, del 8 al 10 de este mes de agosto, el descenso fue menos acusado, en concreto de 26 vuelos (1.345 frente a los 1.371 del mismo periodo de 2024).

Para estos cuatro días hasta el domingo, se esperan 1.129 vuelos internacionales y otros 519 con origen o destino en España. La jornada de mayor actividad será este sábado 16 con 461 operaciones, 338 con destinos extranjeros y el resto, 123, con aeropuertos nacionales.

Para este jueves se prevén 370 movimientos (240 internacionales y 130 nacionales), para el viernes, 405 (274 y 131) y finalmente, para el domingo se han programado 412 (277 extranjeros y 135 nacionales).