Sant Josep anuncia la primera edición de la 'Gimcana Jove'

El Ayuntamiento de Sant Josep, a través de la concejalía de Juventud, organiza por primera vez la 'Gimcana Jove', una actividad destinada a jóvenes de entre 12 y 17 años que se celebrará el próximo sábado 23 de agosto, de 10 a 13.30 horas, en la plaza de Sant Agustí.

Bajo el nombre 'Missió Cuc de Garrova', la gincana propone una aventura por las calles del pueblo con pruebas, retos y actividades en equipo. Los grupos deberán estar formados por entre cuatro y seis participantes y los dos mejores equipos recibirán premios valorados en un total de 1.200 euros.

El concejal de Juventud, Xicu Ribas, destaca que esta iniciativa surge del pleno infantil: "Es un claro ejemplo de cómo las ideas de los jóvenes pueden convertirse en realidad y enriquecer nuestras fiestas", señala.

"Esta propuesta se suma a otras iniciativas promovidas por el área de Juventud para fomentar un ocio saludable entre la población joven del municipio. Entre estas destacan el ciclo 'Cinema Jove a la Fresca', el reciente 'Alpha Zest Festival 2025' con música, talleres y actividades creativas, así como las acciones llevadas a cabo con motivo de Tots Sants", explica la nota emitida por el Ayuntamiento.

Las plazas son limitadas, por lo que las inscripciones a esta actividad estarán abiertas del 13 al 19 de agosto a través del formulario de la web municipal. Las bases completas y el modelo de autorización para menores de 16 años están también disponibles en la web.