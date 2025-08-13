"El repaso de una vida": el gran homenaje a Orlando Herrera

Orlando Herrera fue un artista y arquitecto argentino que vivió y trabajó en Ibiza desde 1978 hasta el momento de su fallecimiento en 2023. Es por esa razón que su hijo, Rubén Herrera, ha cedido las obras de su padre para que se expongan en Sa Nostra Sala y, de esta forma, rendirle un verdadero homenaje. «Esta exposición es un buen reconocimiento a mi padre. Me llena de orgullo haber sido partícipe de algo así, pero sobre todo me siento orgulloso de ser su hijo», expresa con una sonrisa Rubén Herrera durante la presentación de la muestra, con todas las obras de su padre ya en las paredes. Un homenaje que cobra más fuerza y belleza al conocer el dato de que su madre, Amanda Echiverría, falleció recientemente.

En la exposición hay 46 obras del artista. Herrera cuenta que «además, se exponen pequeñas muestras de otras piezas, como la cerámica». Todas ellas repasan la trayectoria vital y artística de Orlando Herrera. Según su hijo esta exposición es «el repaso de una vida».

Por agrupación temática

Las obras se organizan de manera «temática, no cronológica», asegura el comisario de la muestra, Joan Albert Ribas. Esto se debe a que el propio artista «tocaba tantas temáticas y estilos que hubiera habido incongruencias». Es por eso que dentro del espacio expositivo sus trabajos se encuentran divididos en tres temáticas distintas: Injusticia social, mujeres y Mediterráneo.

«Era un hombre polifacético: arquitecto, grabador, cartelista, escultor y pintor», define el director insular de Cultura, Miquel Costa, que acude a la presentación de este miércoles en sustitución de la consellera de Cultura, Sara Ramón, que al final no pudo asistir.

«Labor educativa y pedagógica»

El director resalta la trayectoria pedagógica del artista como profesor de pintura y dibujo: «Varias generaciones de alumnos ibicencos pudieron aprovechar sus conocimientos y técnicas». Asegura que hay que estarle muy agradecidos por dos motivos: haber elegido Ibiza como isla para crear y por «su labor educativa y pedagógica».

«Estuvo muchos años viviendo aquí, y creo que aportó su granito de arena a la sociedad ibicenca, como artista y como profesor», afirma su hijo.

Imagen de archivo de Orlando Herrera. / DI

En cuanto a su historia, Rubén Herrera cuenta cómo el artista tuvo que huir de la dictadura argentina y cuando se instaló en Ibiza, tras pasar una temporada en Madrid, creó junto a su mujer, Amanda Echeverría, y Jorge Ocampo (ya fallecido) un taller de cerámica llamado ‘Artaller’.

Tiempo después comenzó a dedicarse «al mundo de la pintura, el grabado y el dibujo». Pero no fue hasta 1991 cuando abrió su propia escuela de pintura para dar una formación artística a «un centenar de alumnos que todavía guardan una muy buena relación y un buen recuerdo», añade su hijo, quien no ha dejado escapar la ocasión para mostrar la gran admiración que siente hacia su difunto padre: «Ya no solo como artista, sino como persona». Ya que para él, Orlando Herrera era una persona con mucha integridad que tenía «una fuerte opinión» de la sociedad actual y de su comportamiento.

Artista internacional

En cuanto a su carrera internacional, el artista homenajeado expuso en ciudades de todo el mundo como Florencia, París, Ámsterdam, Taipéi o Vancouver. En sus últimos años exploró el arte digital desde una perspectiva contemporánea y provocadora, abordando temas como la pandemia, la guerra y el poder, explican desde el Consell.

Según el comisario, Joan Albert Ribas, en la exposición se pueden ver «cosas muy variadas». Hay obras que son un homenaje a pintores ibicencos —«hay un cuadro estilo Toni Pomar»— y otros cuadros homenaje a Vincent van Gogh —con motivo de la exposición que hizo en Ámsterdam— o a Pablo Picasso. «Todas ellas están ejecutadas técnicamente con gran precisión», recalca Ribas.

La muestra ‘Homenaje a Orlando Herrera’ se inaugura de manera oficial este jueves 14 de agosto a las ocho de la tarde y se podrá visitar hasta el 29 de este mes. Cualquier persona que quiera repasar la vida artística de Herrera podrá hacerlo de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas y los sábados sólo por la mañana. El acto inaugural contará con un concierto especial a cargo de su hijo, violinista, que estará acompañado de la violonchelista Mònica Marí.