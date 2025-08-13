Nuevo punto de carga de agua en un edificio de Ibiza donde se perdían "tres toneladas por hora"

Alrededor de 35.000 metros cúbicos anuales. Una gran cantidad de agua freática, subterránea, ha estado perdiéndose durante unas tres décadas en un edificio del barrio de ses Figueretes, estima el Ayuntamiento de Ibiza. Por eso ahora, desde hace más o menos una semana, está en marcha un punto de carga de agua en la zona para que la puedan utilizar los servicios municipales para baldear o regar las zonas verdes de la ciudad, principalmente. Un proyecto promovido por el Ayuntamiento y Aqualia, empresa que, además, ha ejecutado la obra. Así lo ha explicado este miércoles el cuarto teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente y Limpieza, Jordi Grivé, en la calle del Port de la Savina, donde se encuentra dicho punto de carga, una vía perpendicular a la avenida Pere Matutes Noguera.

"Cuando se construyó el edificio había una veta de agua y se estaba bombeando al alcantarillado, con el consumo energético y el desperdicio que eso implica. Ahora podemos aprovechar esta agua para regar, para baldear las calles y para realizar las limpiezas de la red de alcantarillado. Podemos reaprovechar las toneladas que se estaban perdiendo; quizás no todas, porque no todas las horas estamos aquí con las máquinas en marcha [cargando en este punto], pero todo lo que podamos aprovechar, bienvenido sea", ha destacado Grivé acompañado del concejal de Jardines, Manuel Jiménez. El agua no sale de un pozo, sino que "cuando el edificio se construyó allí hace más de 40 años, en lugar de hacer sellado de la zona o desviarla, se decidió bombear", confirman desde el equipo de gobierno municipal.

Agua limpia que iba a la depuradora

Delante del punto de carga, situado en la acera, se ha habilitado un vado para que los vehículos municipales tengan siempre el espacio necesario para estacionar y cargar el agua con mangueras. "Ha estado una semana en pruebas, haciendo los ajustes técnicos que tocan, de las bombas, de la habilitación del vado, y está funcionando. Estará operativo todo el año", ha señalado Grivé, que estima que se han estado perdiendo unas tres toneladas por hora, aunque matiza que depende la época del año y de las lluvias. En todo caso, era una pérdida muy perjudicial, y más teniendo en cuenta la falta de recursos hídricos en la isla. "Sabemos que el agua es un bien muy escaso. Tenemos una gran problemática con este tema".

Esta agua, que llega al sótano del edificio, terminaba en la depuradora: "Es agua que no utilizamos y que, además, nos cuesta energía, porque tenemos que bombear hasta la zona de la depuradora. Y además es un agua que no necesita depurarse, porque es limpia y buena. Era un despropósito que ahora intentamos evitar".

Esta medida es parte de "una serie de acciones para mejorar la eficiencia de la red de agua", sostiene el Ayuntamiento. "Esta actuación permitirá reducir el agua consumida de la red municipal, ayudando a afrontar la alta demanda del mes de agosto", añade. El 7 de agosto ya empezaron a cargar los vehículos de Valoriza, la concesionaria de limpieza, para baldear las calles de esta y otras zonas de la ciudad. Y este miércoles operarios de Valoriza y de Aqualia han realizado una demostración ante los medios de comunicación.

Acuerdo de los propietarios con Aqualia

La instalación de este nuevo punto de carga de agua (que incluye elementos como un sistema de impulsión, dos depósitos portátiles, un grupo de bombeo y la boca de carga) la ha ejecutado Aqualia y es de carácter provisional, a la espera de que puedan ponerse en marcha las obras de una instalación definitiva. Para la provisional, detalla el cuarto teniente de alcalde, "el Ayuntamiento no ha pagado nada": "Ha habido un acuerdo entre propietarios, que estaban pagando la energía y reparaciones, y la empresa concesionaria, que se encargará del mantenimiento".

En todo caso, para la instalación definitiva, el Consistorio sí que tendrá que intervenir económicamente, pero Grivé señala que era importante hacer ya esta intervención, de menor envergadura, para dejar de perder tanta agua cuanto antes. Todo ello es "un paso más para no tirar ni una sola gota", concluye el edil de Medio Ambiente.

"El Ayuntamiento está diseñando la futura instalación definitiva consistente en un depósito, un bombeo y una red de distribución que permite transportar el agua a otras zonas con consumos de agua municipales destinadas a riego o baldeo".

Con todo, Jordi Grivé destaca que "vale más venir aquí a cargar que hacerlo en una boca de riego con agua desalada": "Es una salvajada baldear con agua desalada, pero por desgracia es lo que podemos hacer a día de hoy. Es decir, se utiliza agua de la red normal, que es casi toda desalada".