El PSOE exige más medios ante el «riesgo extremo de incendios»

Los socialistas del Consell reclaman más personal para los bomberos y la construcción anunciada de los dos subparques en el norte y el sur de la isla

Dos bomberos durante la extinción del último incendio en sa Talaia de Sant Antoni, el pasado julio.

Dos bomberos durante la extinción del último incendio en sa Talaia de Sant Antoni, el pasado julio. / TONI ESCOBAR

EUROPA PRESS

Ibiza

El grupo del PSOE en el Consell de Ibiza denunció el martes a través de un comunicado de prensa los «incumplimientos» del equipo de gobierno insular en la mejora del servicio de Prevención y Extinción de Incendios.

En este sentido, los socialistas lamentan que el Consell que preside Vicent Marí «lleva seis años anunciando la construcción de dos subparques de bomberos que no han sido ni licitados», y que son reclamados por los expertos en la materia.

En su comunicado, los socialistas del Consell recuerdan que la isla se encuentra en situación extrema de peligro de incendios debido a las altas temperaturas y la ausencia de lluvias, y que el equipo de gobierno, del PP, «no ha hecho su trabajo en materia de prevención y en la mejora de la gestión de los bomberos».

Según añaden desde el PSOE, las instalaciones, equipamientos y recursos de los bomberos de la isla son «insuficientes» para afrontar los riesgos que se están acentuando en los últimos tiempos debido a las circunstancias meteorológicas.

El PSOE añade asimismo que, según datos oficiales, el servicio insular de bomberos de Ibiza cuenta con 70 efectivos, lejos de la ratio europea de un bombero por cada 1.000 habitantes.

Según estos datos a los que hace referencia el PSOE, la plantilla debería contar con 161 profesionales sólo para cubrir a la población existente.

Entre otras cosas, los socialistas también explican que llevan años pidiendo mejoras para luchar contra los incendios, como la construcción de dos subparques, uno en la zona norte y otra en la sur dela isla para actuar de manera más rápida en un incendio.

El PSOE reitera la necesidad de que el Consell redacte y apruebe un plan plurianual para adaptar el servicio a las necesidades actuales, mejorando además las actuales infraestructuras y equipos.

Noticias relacionadas y más

También insisten desde el PSOE en la creación del Consorcio Insular de Prevención y Extinción de Incendios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Pequeños supermercados de Ibiza ante una temporada incierta: «Si antes estábamos al 100% de trabajo, ahora estamos al 60 o 70»
  2. Odisea en un ferri a Ibiza: pelea, alcohol y un Ferrari inmovilizado por la Policía
  3. Leonardo DiCaprio, identificado en un control de la Guardia Civil de Ibiza en el acceso a una fiesta privada
  4. Evacuados los siete tripulantes de un yate por un incendio a bordo al sudoeste de Formentera
  5. Polémica por el cobro de un colgador de bolso en un restaurante de Ibiza
  6. En la UCI el joven británico atropellado en Sant Antoni
  7. El hallazgo de un alijo de 675 kilos de cocaína en un camión alojado en un barco, que navegó entre Ibiza y Valencia, culminó la investigación del blanqueo
  8. Sant Joan no ha dado autorización a ningún helipuerto en todo el municipio

Bizarrap, artista invitado en Amnesia Ibiza

Bizarrap, artista invitado en Amnesia Ibiza

150 kilos de pólvora para los fuegos artificiales de ses Figueretes

150 kilos de pólvora para los fuegos artificiales de ses Figueretes

Educación en Ibiza: El Govern gestionará directamente la ‘escoleta’ de Sant Rafel

Educación en Ibiza: El Govern gestionará directamente la ‘escoleta’ de Sant Rafel

Medio marino en Ibiza: la mitad de las barcas de la bahía de Sant Antoni están mal fondeadas

Medio marino en Ibiza: la mitad de las barcas de la bahía de Sant Antoni están mal fondeadas

Aeropuerto de Ibiza: Primer fin de semana de huelga del personal de tierra de Ryanair

Aeropuerto de Ibiza: Primer fin de semana de huelga del personal de tierra de Ryanair

Estos son los cambios provisionales que afectan al aparcamiento Reina Sofía por las obras en el Camí del Calvari

Estos son los cambios provisionales que afectan al aparcamiento Reina Sofía por las obras en el Camí del Calvari

El hallazgo de un alijo de 675 kilos de cocaína en un camión alojado en un barco, que navegó entre Ibiza y Valencia, culminó la investigación del blanqueo

El hallazgo de un alijo de 675 kilos de cocaína en un camión alojado en un barco, que navegó entre Ibiza y Valencia, culminó la investigación del blanqueo

Ibiza, almacén de drogas con las que traficaba una organización desmontada en una operación policial

Ibiza, almacén de drogas con las que traficaba una organización desmontada en una operación policial
Tracking Pixel Contents