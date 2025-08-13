El PSOE exige más medios ante el «riesgo extremo de incendios»

El grupo del PSOE en el Consell de Ibiza denunció el martes a través de un comunicado de prensa los «incumplimientos» del equipo de gobierno insular en la mejora del servicio de Prevención y Extinción de Incendios.

En este sentido, los socialistas lamentan que el Consell que preside Vicent Marí «lleva seis años anunciando la construcción de dos subparques de bomberos que no han sido ni licitados», y que son reclamados por los expertos en la materia.

En su comunicado, los socialistas del Consell recuerdan que la isla se encuentra en situación extrema de peligro de incendios debido a las altas temperaturas y la ausencia de lluvias, y que el equipo de gobierno, del PP, «no ha hecho su trabajo en materia de prevención y en la mejora de la gestión de los bomberos».

Según añaden desde el PSOE, las instalaciones, equipamientos y recursos de los bomberos de la isla son «insuficientes» para afrontar los riesgos que se están acentuando en los últimos tiempos debido a las circunstancias meteorológicas.

El PSOE añade asimismo que, según datos oficiales, el servicio insular de bomberos de Ibiza cuenta con 70 efectivos, lejos de la ratio europea de un bombero por cada 1.000 habitantes.

Según estos datos a los que hace referencia el PSOE, la plantilla debería contar con 161 profesionales sólo para cubrir a la población existente.

Entre otras cosas, los socialistas también explican que llevan años pidiendo mejoras para luchar contra los incendios, como la construcción de dos subparques, uno en la zona norte y otra en la sur dela isla para actuar de manera más rápida en un incendio.

El PSOE reitera la necesidad de que el Consell redacte y apruebe un plan plurianual para adaptar el servicio a las necesidades actuales, mejorando además las actuales infraestructuras y equipos.

También insisten desde el PSOE en la creación del Consorcio Insular de Prevención y Extinción de Incendios.