Precintado el equipo de música de un restaurante en Platges de Comte
El GEN-Gob celebra la actuación municipal y la califica de "buena noticia y muy esperada"
El Ayuntamiento de Sant Josep ha precintado el equipo de música de un restaurante en Platges de Comte, Sunset Ashram. La actuación la ha llevado a cabo la Policía Local en "un control y adecuación de la norma", según ha informado a este diario el Consistorio.
El establecimiento afectado comunicó hace unos días la noticia a través de una historia en Instagram, tal y como adelantó Noudiari: "Por motivos de regulación legal/técnicos de sonido no podremos tener música. Esperamos volver a la normalidad lo antes posible y celebrar la vida con música en Cala Conta [Platges de Comte]… Les mantendremos informados de cualquier novedad".
El GEN-GOB valora la actuación municipal y la califica como una "buena noticia y muy esperada". "Este establecimiento, ubicado en una zona muy sensible, frente a la reserva de islas occidentales, es un grave problema para la conservación. Ahora falta acción para eliminar el 'puerto deportivo' que tiene delante cada noche", añaden los ecologistas.
