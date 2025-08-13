Precintado el equipo de música de un restaurante en Platges de Comte

El GEN-Gob celebra la actuación municipal y la califica de "buena noticia y muy esperada"

Turistas en Platges de Comte, en ibiza.

Turistas en Platges de Comte, en ibiza. / Juan Antonio Riera

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep ha precintado el equipo de música de un restaurante en Platges de Comte, Sunset Ashram. La actuación la ha llevado a cabo la Policía Local en "un control y adecuación de la norma", según ha informado a este diario el Consistorio.

El establecimiento afectado comunicó hace unos días la noticia a través de una historia en Instagram, tal y como adelantó Noudiari: "Por motivos de regulación legal/técnicos de sonido no podremos tener música. Esperamos volver a la normalidad lo antes posible y celebrar la vida con música en Cala Conta [Platges de Comte]… Les mantendremos informados de cualquier novedad".

Noticias relacionadas y más

El GEN-GOB valora la actuación municipal y la califica como una "buena noticia y muy esperada". "Este establecimiento, ubicado en una zona muy sensible, frente a la reserva de islas occidentales, es un grave problema para la conservación. Ahora falta acción para eliminar el 'puerto deportivo' que tiene delante cada noche", añaden los ecologistas.

