‘Plaga’ de colchones tirados en la cuneta

Parece que estamos ante una ‘plaga’ de colchones tirados en las cunetas. Ayer publicamos la aparición de cinco en la carretera de ses Marrades (Sant Antoni), a los que hay que sumar estos tres de la fotografía (dos individuales y uno doble) que se encuentran en el Camí des Fornàs, en pleno bosque, convertido así en un incívico vertedero.