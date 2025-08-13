El pianista David Gómez inaugura el XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza a la luz de 2.000 velas

El reconocido pianista mallorquín David Gómez será el encargado de inaugurar el XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza con su espectáculo '1 piano y 2.000 velas', un "viaje musical" a través de su discografía que tendrá lugar este jueves 14 de agosto a las 21 horas, en la plaza de la Iglesia de Sant Carles. La entrada es gratuita y tiene una duración estimada de 70 minutos.

Enmarcado en una atmósfera que prevé iluminar los porxos de la iglesia de Sant Carles con 2.000 velas, Gómez ofrecerá un recorrido sonoro por sus nueve álbumes. El espectáculo se presenta como una "experiencia musical íntima" que promete "emocionar, enamorar y llegar con intensidad a lo más profundo de las almas y los corazones", según expresa el Centro Cultural de Sant Carles en su comunicado oficial.

No es el único concierto previsto para este fin de semana en el festival. El viernes 15 de agosto jóvenes intérpretes locales darán un homenaje a Vera Sykora a las 21 horas y el sábado 16 de agosto, a la misma hora, Mónica Marí (violonchelo) y Carolina Santiago (piano) tocarán varias piezas dentro de la programación del festival. Arturo Barba (órgano) concluye, con su interpretación, los conciertos del fin de semana.

Concierto inaugural

La velada del jueves comenzará con su álbum debut, titulado 'The Island' (2013). Este "invita a la contemplación, donde el mar y el silencio se funden con melodías introspectivas". A continuación, le sigue 'Pianographie' (2017), un autorretrato en el que "cada pieza es una página de su diario emocional". 'Sous les étoiles' (2019) se enmarca más como un álbum nocturno y cinematográfico. Durante el confinamiento de 2020, David grabó desde su casa dos volúmenes de 'Lockdown on a piano Vol. I y II ' y, un año después, 'Spring in the Dark' y 'Collection'. Al año siguinte salió 'A letter from Mars', grabado en su casa en Palma y en 2023 grabó 'Island Sessions'. Su discografía culmina con 'VIDDÄ' (2024), álbum que "representa la madurez de un lenguaje propio", como se indica en la nota.

Para la organización, la participación de Gómez supone un momento especial, ya que el pianista fue galardonado en 1991 con el Segundo Premio Juvenil del V Concurso Internacional de Piano de Ibiza, y regresa ahora como artista consagrado después de treinta y cuatro años de su galardón.

David Gómez

David Gómez (Wattwil, Suiza, 1974) cuenta con una trayectoria internacional de más de dos décadas, que destaca por "su estilo clásico contemporáneo, instrumental y cinematográfico". Formado en el Conservatorio de Rotterdam, su carrera le ha llevado a actuar como solista en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, el Concertgebouw de Ámsterdam, y el Museo Pushkin de Moscú, entre otros. Recientemente, ha firmado un contrato con el sello discográfico Warner Classics, uniéndose así a una lista de artistas de renombre como Maria Callas, Plácido Domingo y Mstislav Rostropovich. "Este acuerdo representa un reconocimiento significativo a su trayectoria artística y promete ampliar su proyección internacional dentro del ámbito de la música clásica contemporánea".

Conciertos de piano

La programación de los conciertos del festival se extiende hasta el 31 de agosto con la gala final de los ganadores de Concurso Internacional de Piano de Ibiza. Con una hora prevista de las 21 horas, el próximo jueves 21 de agosto continua el programa con Antonio Baciero, el viernes 22 de agosto Mary Wu, Melody Wu y Enloc Wu interpretarán un piano a seis manos, el sábado 23 de agosto tocará Carla Román y para terminar la programación de la semana, el domingo 24 concluye Alexander Lutz.

Desde el martes 26 al domingo 31 estará destinado para el Concurso Internacional de Piano de Ibiza, también realizado en Sant Carles.