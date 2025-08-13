Una pequeña embarcación, en apuros en aguas de Ibiza

Sólo viajaba una persona en la barca

Sólo viajaba un tripulante.

Ibiza

Una pequeña embarcación se ha visto en apuros este miércoles por la mañana cuando casi se hunde cerca de S'Espalmador, entre Ibiza y Formentera.

El único tripulante del barco, para el que no se necesita licencia de navegación, achicaba agua con un cubo mientras otras embarcaciones se acercaban por si tenían que socorrerle. Finalmente, la barca no ha necesitado asistencia y no se ha hundido, según testigos presenciales.

