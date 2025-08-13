Que a pesar de las continuas molestias que genera en el vecindario el tráfico de helicópteros en Sant Llorenç, el Ayuntamiento asegure que no ha dado autorización para la instalación de un helipuerto en el municipio. «No nos consta que haya ningún helipuerto en los archivos municipales», confirman. Ahora, los técnicos municipales se han desplazado hasta el terreno en el que se localiza la actividad para inspeccionar y tomar las medidas oportunas.

Llama la atención

La defensa del Govern de la colaboración con el sector privado como una de las herramientas para intentar reducir el impacto de la crisis habitacional en las islas. Su vicepresidente, el ibicenco Antoni Costa, asegura a Diario de Ibiza: «Es insuficiente apostarlo todo a las Viviendas de Protección Oficial».

El absoluto desconocimiento entre turistas e incluso residentes de la imprescindible labor de la posidonia para mantener el ecosistema marino. Esta planta marina (la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad la pradera entre Ibiza y Formentera) se acumula en la orilla de las playas para mantener el ciclo natural y proteger el litoral. La mayor parte desconoce esta función y cree que su presencia implica la presencia de suciedad. Queda mucha labor pedagógica.