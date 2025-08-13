Los jóvenes y la cultura toman Vara de Rey en el Día Internacional de la Juventud

"¿Y esta bandera de qué es? Empieza por 'I'", preguntan las personas del Punto Seguro a Leo (10) y Martina (8). "¿Increíbles? ¿Interno?", responden dudosos. Les dan una pista: "Son personas que no nacen ni con los órganos femeninos ni con los masculinos sino con algo intermedio". "¿Un tren?". Hay risas ante la respuesta del más pequeño. "Es la más difícil de todas", dice una de ellas. "¡Intersexo!", contesta correctamente Leo. Leo y Martina estaban de paso con su madre, montando en bicicleta cuando se encontraron con el puesto de Punto Seguro en el 'Día Internacional de la Juventud x KESTI KLAB' en Vara de Rey este martes 12 de agosto.

"Se hace todos los años por el Día de la Juventud con el objetivo es dar visibilidad a los jóvenes y que tengan su propio espacio", explica Ana, monitora del C-19. En teoría, es un evento enfocado a edades de entre 12 a 30 años, aunque resalta que "eres joven mientras tengas espíritu". Añade entre risas que "aquí" no echan a nadie y que vienen hasta niños.

"Una 'performance' poética"

El 'Día Internacional de la Juventud x KESTI KLAB' empieza un poco más tarde de las 18 horas, como se tenía previsto, debido a "un problema con los cables", lamenta la organizadora Claudia. Aun así, se puede escuchar perfectamente la prueba de sonido de Les Honorables Virtuts Il·lògiques. "Hacen una performance poética en la que combinan elementos sonoros con la palabra para crear un universo simbólico", explica la organizadora.

Claudia explica que lo que se quiere conseguir con este evento es "reivindicar el arte, la cultura y el cambio social que tanto hace falta". Lo han hecho a través de un taller de estampación para pintar tote bags, conciertos, actuaciones, performances, el Punto Seguro con Consumo Cuidado, una colaboración con La Santa Vegana —con postres veganos— y la exposición de la artista visual Maya Vericad titulada 'Ánfora'.

La artista Maya Vericad pintando junto a la profesora Julia Fragua.

Esta exposición se trata de tres piezas traídas hechas y una cuarta que Maya Vericad pinta en vivo junto a la pintora y profesora de la Escuela de Artes Julia Fragua. Según la artista visual consiste en sabanas tendidas que tratan sobre "la intimidad". "Yo los llamo recipientes de memoria", aclara Maya Vericad.

Un grupo de cinco amigos ha venido a la velada "por lealtad" hacia su profesora, que está participando como camarera. "Teníamos la tarde libre y hemos venido a pasar el rato", dice Mariano (30), que destaca el ambiente familiar y entretenido que hay. Para Alison (18) tiene más bien un aire veraniego fiestero; Valentín añade que lo que tiene es "un rollo muy humano y hippie".

Les Honorables Virtuts Il·lògiques terminan la primera actuación de la tarde noche con: "Queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible esto con su esfuerzo, pero sobre todo que Ibiza tenga más KESTI KLAB y menos turismo. Más arte y menos genocidios. ¡Visca Palestina lliure y visca valtros!".