La inspección del helipuerto ilegal de Sant Llorenç finaliza sin sanción

Inspección sin sanción. Con estas tres palabras se resume lo ocurrido este jueves en el terreno que lleva desde el año pasado funcionado como helipuerto sin licencia en Sant Llorenç.

Técnicos del Ayuntamiento de Sant Joan, acompañados por agentes de la Policía Local, se desplazaron por la mañana hasta la zona, situada en pleno corazón de Ibiza y a la que se accede tras superar un intrincado recorrido de caminos de tierra. El dispositivo municipal se presentó a la entrada de la finca, donde una persona les permitió acceder sin oponer resistencia.

Despegue de uno de los helicópteros el pasado fin de semana. | DI

De esta forma, los técnicos pudieron realizar la revisión «sin problemas», aunque sin encontrar «ningún rastro de helicóptero en la zona», tal y como explicaron fuentes municipales a Diario de Ibiza.

Era lo esperado, ya que los helicópteros suelen llegar a este terreno los fines de semana y apenas pasan unos minutos en tierra antes de volver a despegar, por lo que la posibilidad de encontrar una aeronave en el terreno era ayer ínfima. «El Ayuntamiento ahora mismo no tiene suficientes pruebas ni información como para abrir un expediente», añadieron dichas fuentes.

Al menos, la revisión realizada por los técnicos municipales sirvió para confirmar que los propietarios del terreno no disponen de ninguna parcela pavimentada y preparada para el aterrizaje de los helicópteros, sino que lo hacen en pleno suelo rústico, sin contar con ninguna medida de seguridad que minimice las consecuencias en caso de emergencia.

Precisamente, el peligro de incendio en esta zona boscosa de Sant Llorenç, ahora que el calor aprieta más que nunca y se suceden los incendios en todo el país, es el principal argumento que llevó a varios vecinos de la zona a denunciar esta situación a Diario de Ibiza, que se repite desde el pasado verano.

Pese a que el Ayuntamiento de Sant Joan no ha impuesto ninguna sanción, sí ha decidido reforzar la vigilancia policial en la zona durante los fines de semana, cuando se producen la mayoría de los vuelos con estos helicópteros, en algunas ocasiones con dos aparatos volando en paralelo.

Dos posibles escenarios

Este diario se desplazó este jueves hasta el terreno que está operando como helipuerto. En el camino de acceso al mismo, un cartel de ‘prohibido el paso’ y un vigilante que sale rápidamente al paso del visitante impiden ir más allá, hasta donde sí pudieron acceder los técnicos municipales.

Preguntado por los numerosos vuelos registrados en la zona, y cuyos vídeos se pueden visualizar en la web de Diario de Ibiza, el vigilante, un hombre mayor de acento extranjero, dice no tener «ni idea» del asunto y asegura que nunca se han producido vuelos en dicho terreno.

Su versión contradice los numerosos testimonios de otros residentes de la zona, uno de ellos el de una vecina con la que contactaron el jueves y en persona los inspectores municipales para confirmar los hechos.

Desde el Ayuntamiento se plantean dos posibles escenarios a partir de ahora: que la inspección sirva para advertir a los responsables de los vuelos y decidan trasladar sus operaciones a otras zonas de la isla; o que continúen operando como hasta ahora, principalmente durante los fines de semana, lo que indicaría una sensación de total impunidad en su forma de actuar.

Si se da esta segunda variante, confían en el que el mencionado refuerzo policial sirva para cogerles con las manos en la masa, en este caso con las manos en la palanca que sirve para guiar a las aeronaves.

Por su parte, los vecinos esperan que se confirme el primer posible escenario y que los helicópteros dejen de sobrevolar sus domicilios, siempre con destino a Levante, según indican en sus testimonios.

En conversación con este diario, uno de los residentes en la zona llegó a comparar el estruendo con una escena de la película ‘Apocalypse now’ y subrayó que al temor de un incendio, se une este ruido ensordecedor que generan estos transportes aéreos, que siempre están asistidos en tierra por furgonetas para recoger a los pasajeros.