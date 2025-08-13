Los hoteles de Ibiza y Formentera vendieron una media de casi nueve de cada diez camas en julio

El tejido empresarial pitiuso está viviendo una temporada ‘rara’. La sensación de que vienen menos turistas y el hecho de que numerosos negocios aseguren estar haciendo menos caja contrasta con el aumento consolidado del tráfico en el aeropuerto y, ahora, con los buenos datos de ocupación que arroja la planta hotelera.

La Federación Empresarial Hotelera (Fehif), en su última encuesta de ocupación, facilitada este miércoles y correspondiente al pasado mes de junio, indica que la ocupación media de las plazas que ofertan se sitúa en el 88,7% en el conjunto de las Pitiusas, lo que implica un incremento de un punto con respecto al mismo mes del año pasado.

Las quincenas

Este dato es fruto del acumulado de la primera quincena, cuando se registró un 87,4% (85,6% el año pasado), y de la segunda, que se cerró con un 89,9% (89,4%).

En el caso de la isla de Ibiza, la cifra se eleva ligeramente hasta el 88,9% para el total del mes, después de contabilizar un 87,6% y un 90% en la primera y segunda quincena, respectivamente.

Mejor en Santa Eulària

La zona de la isla de Ibiza que mejor se ha comportado en cuanto a ocupación hotelera es la del norte, con un 90,9%, aunque el mayor incremento se lo llevan los establecimientos de Santa Eulària con cinco puntos para situarse en un 89,1%.

Mientras, el municipio de Sant Josep y la ciudad de Ibiza sufrieron descensos moderados

En cuanto a Formentera, cerró julio con una media del 86% de sus camas vendidas, lo que implica una mejoría de 3,1 puntos con respecto al mismo mes de la temporada pasada.

La patronal hotelera pitiusa destaca en su análisis que la ocupación «se mantuvo al alza en julio» y, además «valora el resultado de julio, que consolida la buena evolución de la temporada y refleja la capacidad de Ibiza y Formentera para mantener niveles altos de ocupación en un entorno turístico competitivo».