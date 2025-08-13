Homenatge de la biblioteca d'Eivissa: «La cultura és el que ens ensenyen els versos de Manel Marí»
Escriptors reflexionen sobre l’obra literària i personal del reconegut poeta, escollit escriptor del mes per la Biblioteca Municipal d’Eivissa
«Passen els anys i Manel Marí segueix sent un dels poetes més importants del seu temps. La permanència, la cultura (la pàtria, si us agrada dir-ne així) són el que ens ensenyen els seus versos i el seu exemple. La resta, fum». Així recorda al poeta eivissenc el també escriptor Sebastià Alzamora en un fulletó editat per la Biblioteca Municipal d'Eivissa, ja que aquest agost Manel Marí n’és l’escriptor del mes.
La peça inclou textos que persones del seu entorn i vinculades al món de la cultura han escrit expressament per recordar, a través d’aquest homenatge que li fa la Biblioteca, el talent i el llegat del Manel poeta i el Manel persona. Hi apareixen articles dels escriptors Sebastià Portell, Carles Rebassa, l’esmentat Sebastià Alzamora, Pere Joan Martorell, Josep Lluís Aguiló i David Ventura.
Marí, que va morir l’any 2018, el 17 d’agost d’enguany faria els 50, motiu pel qual la Biblioteca va escollir recordar-lo d’aquesta manera durant tot aquest mes. La seua directora, Fanny Tur, avança que «en principi el divendres 26 de setembre se celebrarà un recital poètic en homenatge a Marí», una data que, a més a més, coincideix amb el Dia Europeu de les Llengües.
«Per l’escriptor del mes sempre feim un punt de llibre, una exposició bibliogràfica i un fulletó» amb la biografia de l’autor, el llistat d’obres disponibles a les biblioteques municipals de Can Ventosa i Can Botino i, en aquest cas, també els esmentats articles d’amics seus.
Sebastià Portell és l’únic dels que signa el fulletó que no va arribar a conèixer-lo en persona. Però parla de com d’important va ser l’eivissenc ja en l’experiència «adolescent» de Portell com a lector: «El vaig conèixer com es poden conèixer, tràgicament, els clàssics: a través de la seva obra, a través del testimoni d’ulls entelats i però alhora somrients d’un bon grapat dels seus amics, també amics meus. Amb Sebastià Alzamora, Josep Lluís Aguiló i Pere Joan Martorell, Marí configurà la que segurament va ser una de les primeres portes d’entrada que vaig tenir a la poesia contemporània, amb el volum ‘Grans èxits’ (2010), publicat per una guarda de jovenets —ben apadrinats, això sí— a l’editorial Moll».
Unes circumstàncies que, destaca, diuen molt «de qui va ser Manel Marí i quina és la naturalesa de la seva poesia»: «Un poeta amic de les conxorxes, una escriptura ambiciosa i exigent consagrada gairebé tota a la col·lectivitat, a la disbauxa, a la festa com a celebració necessària de la vida... A la profunditat del sentir i del sentir-se humà». Portell és president de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i en el seu article fa referència, d’altra banda, al «record encara fresc de la darrera edició dels Premis Cavall Verd de l’AELC» que se li ha dedicat enguany.
«Pensament i lluita»
Pere Joan Martorell, per la seua banda, valora la qualitat de l’obra de Marí i també el seu compromís contra «les injustícies», dos vessants que es recorda en diverses ocasions en el fulletó. Poeta d’alt nivell i conscienciat. «Entre Eivissa i València, passant per Mallorca sempre que podia, des del primerenc ‘Poemes en gris’ (1999) fins al magistral ‘Tavernàries’ (2016), Manel Marí va bastir una poètica sempre exigent i compromesa, mantenint una actitud de denúncia contra les injustícies dels opressors i una recerca infatigable de l’harmonia estilística. La poesia, per a Manel Marí, era pensament i lluita, desig i música, vitalisme i transcendència, afecte i celebració».
Un vessant, el reivindicatiu, que també recorda la seua biografia del fulletó municipal, en què s’explica la seua gran activitat com a representant de l’alumnat: «Estudià el batxillerat a València, on va viure des de molt petit. Estudià piano i psicologia i es va llicenciar en Sociologia a la UPV. Va ser coordinador general del Bloc d’Estudiants Agermanats, l’organització d’estudiants de la Universitat de València, activa entre els anys 1996 i 1998. També va ser representant dels estudiants al claustre i a la junta de govern i, l’any 1996 membre del Consell Escolar Municipal de la ciutat de València».
David Ventura recorda el reconeixement que té Marí a tots els territoris de parla catalana i destaca la publicació pòstuma de l’antologia ‘El nòmada i l’arrel’ (amb Edicions Proa) amb una selecció i pròleg de Rebassa i epíleg d’Alzamora. Ventura afegeix que «allunyat dels mandarinatges culturals, Manel Marí va construir una obra sòlida i continuada, amb una poesia profunda que reflexiona sobre la solitud, l’arrelament, el plaer i l’amor i, alhora, la fugacitat de la vida i de l’existència humana. Una obra que va escriure mentre en paral·lel es guanyava la vida amb feines diverses com guionista de televisió, corrector i traductor».
Fanny Tur recorda que ja va ser escriptor del mes fa deu anys exactes, també a l’agost, quan va fer els quaranta. «Només acostumam a repetir en casos extraordinaris, i aquest ho és». «A la biblioteca de Can Ventosa i a la de Can Botino tenim totes les seues obres. Manel és un poeta referent perquè, a pesar que va morir tan jove, la seua obra poètica ja havia assolit una maduresa excepcional».
"El punt de vista poètic de Manel era únic"
El fulletó municipal també inclou que «la seua trajectòria com a poeta es va iniciar l’any 1998, quan va obtenir el Premi Miquel Àngel Riera de poesia per ‘Poemes en gris’, publicada el 1999 (...) L’any 2016 va aparèixer ‘Tavernàries’, el seu darrer llibre de poemes i amb el qual va obtenir el Premi València de Poesia de la Institució Alfons el Magnànim».
Josep Lluís Aguiló recalca que «si ens sumam al tòpic que diu que a hores d’ara tot ha estat dit i que l’únic que pot oferir l’artista al seu espectador és el seu punt de vista, podem estar segurs del fet que el punt de vista poètic de Manel era únic, precís en el diagnòstic i guaridor com ho és un bisturí esmolat en mans d’un cirurgià hàbil». Carles Rebassa recorda, amb un text poètic, al seu amic Manel Marí: «Tu parlaves en nom de tots nosaltres, la teva veu —feta de la veu d’uns altres, deies— ens requeria i ens acotiava. No sé per què ho dic en passat. La teva veu ens convoca a mirar el món i a tocar-lo amb la teva presència, amb la teva no mort del tot, amb la teva reviviscència cada cop que et llegim i et fem part d’aquest temps que és ara».
