Esta es toda la programación para las fiestas de ses Figueretes 2025

Entre las actividades programadas se incluyen los fuegos artificiales del 15 de agosto, talleres y actuaciones de grupos de rock alternativo y soul

La fiesta de espuma de la edición pasada.

La fiesta de espuma de la edición pasada. / A. V. de ses Figueretes

Redacción Digital

Ibiza

Ses Figueretes se prepara para acoger sus fiestas, que se extenderán hasta el sábado 16 de agosto. El programa dará comienzo este miércoles y el viernes 15 a medianoche tendrá lugar el tradicional castillo de fuegos artificiales. La asociación de vecinos de ses Figueretes asegura que estas fiestas serán "un evento inolvidable, repleto de actividades y celebraciones para todas las edades".

Desde el miércoles hasta el viernes se realizan talleres y actividades para los jóvenes en la plaza de Julià Verdera a las 18 horas. El programa de esta tarde continúa con un ball pagés ofrecido por la Colla de Sa Bodega a las 20 horas y continuará con la actuación musical de Los Corleone a las 20.30 horas. El día finaliza con un karaoke popular a las 21 horas.

El jueves 14 continúan los talleres para los más pequeños y a las 21 horas el grupo Groove Garage dará un concierto con varias covers de artistas de funk y soul. La velada terminará con la actuación de la banda de rock alternativo Frontman Zero a las 23 horas.

El gran día es el 15 de agosto. La jornada comenzará con talleres y continuará con la entrega de premios del VII Torneo de Ajedrez, que se celebró el sábado 9. A las 22 horas actuará Simple Rock, que interpretará versiones de clásicos del rock de los años sesenta y setenta, para preparar el ambiente de los fuegos artificiales de medianoche, un espectáculo pirotécnico a cargo del Ayuntamiento de Ibiza.

Noticias relacionadas y más

Para poner el broche de oro, el sábado 16 DJ Alex Hinohouse ofrecerá una sesión de música electrónica a las 21.30 horas que pondrá fin a estas fiestas que "celebran la rica herencia y la vibrante comunidad de ses Figueretes".

El cartel de les Festes de Ses Figueretes.

El cartel de les Festes de ses Figueretes. / A. V. de ses Figueretes

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Las Fuerzas Armadas desplegarán patrullas de vigilancia en Ibiza a partir del domingo
  2. Pequeños supermercados de Ibiza ante una temporada incierta: «Si antes estábamos al 100% de trabajo, ahora estamos al 60 o 70»
  3. Odisea en un ferri a Ibiza: pelea, alcohol y un Ferrari inmovilizado por la Policía
  4. Evacuados los siete tripulantes de un yate por un incendio a bordo al sudoeste de Formentera
  5. Polémica por el cobro de un colgador de bolso en un restaurante de Ibiza
  6. Leonardo DiCaprio, identificado en un control de la Guardia Civil de Ibiza en el acceso a una fiesta privada
  7. Reunión entre la Casa Blanca y Qatar en Ibiza: un avión catarí, en el aeropuerto de es Codolar
  8. Un incendio obliga a desalojar a 20 trabajadores de sus habitaciones en un hotel de Sant Antoni

Vila, pendiente de terminar la canalización para poder aprovechar el agua que un acuífero vierte en un ‘parking’

Vila, pendiente de terminar la canalización para poder aprovechar el agua que un acuífero vierte en un ‘parking’

Nuevo punto de carga de agua en un edificio de Ibiza donde se perdían "tres toneladas por hora"

Nuevo punto de carga de agua en un edificio de Ibiza donde se perdían "tres toneladas por hora"

El pianista David Gómez inaugura el XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza a la luz de 2.000 velas

El pianista David Gómez inaugura el XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza a la luz de 2.000 velas

Esta es toda la programación para las fiestas de ses Figueretes 2025

Esta es toda la programación para las fiestas de ses Figueretes 2025

Precintado el equipo de música de un restaurante en Platges de Comte

Precintado el equipo de música de un restaurante en Platges de Comte

El tráfico aéreo en Ibiza cae por tercer fin de semana consecutivo

El tráfico aéreo en Ibiza cae por tercer fin de semana consecutivo

¡Bombazo! Froilán pillado en Ibiza con esta famosa concursante de 'Masterchef' y 'Supervivientes'

¡Bombazo! Froilán pillado en Ibiza con esta famosa concursante de 'Masterchef' y 'Supervivientes'

Ambiente de ‘Casino Royal’ para la cena anual de la Asociación Elena Torres

Ambiente de ‘Casino Royal’ para la cena anual de la Asociación Elena Torres
Tracking Pixel Contents