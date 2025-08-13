Esta es toda la programación para las fiestas de ses Figueretes 2025

Ses Figueretes se prepara para acoger sus fiestas, que se extenderán hasta el sábado 16 de agosto. El programa dará comienzo este miércoles y el viernes 15 a medianoche tendrá lugar el tradicional castillo de fuegos artificiales. La asociación de vecinos de ses Figueretes asegura que estas fiestas serán "un evento inolvidable, repleto de actividades y celebraciones para todas las edades".

Desde el miércoles hasta el viernes se realizan talleres y actividades para los jóvenes en la plaza de Julià Verdera a las 18 horas. El programa de esta tarde continúa con un ball pagés ofrecido por la Colla de Sa Bodega a las 20 horas y continuará con la actuación musical de Los Corleone a las 20.30 horas. El día finaliza con un karaoke popular a las 21 horas.

El jueves 14 continúan los talleres para los más pequeños y a las 21 horas el grupo Groove Garage dará un concierto con varias covers de artistas de funk y soul. La velada terminará con la actuación de la banda de rock alternativo Frontman Zero a las 23 horas.

El gran día es el 15 de agosto. La jornada comenzará con talleres y continuará con la entrega de premios del VII Torneo de Ajedrez, que se celebró el sábado 9. A las 22 horas actuará Simple Rock, que interpretará versiones de clásicos del rock de los años sesenta y setenta, para preparar el ambiente de los fuegos artificiales de medianoche, un espectáculo pirotécnico a cargo del Ayuntamiento de Ibiza.

Para poner el broche de oro, el sábado 16 DJ Alex Hinohouse ofrecerá una sesión de música electrónica a las 21.30 horas que pondrá fin a estas fiestas que "celebran la rica herencia y la vibrante comunidad de ses Figueretes".