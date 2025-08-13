Esta es toda la programación para las fiestas de ses Figueretes 2025
Entre las actividades programadas se incluyen los fuegos artificiales del 15 de agosto, talleres y actuaciones de grupos de rock alternativo y soul
Ses Figueretes se prepara para acoger sus fiestas, que se extenderán hasta el sábado 16 de agosto. El programa dará comienzo este miércoles y el viernes 15 a medianoche tendrá lugar el tradicional castillo de fuegos artificiales. La asociación de vecinos de ses Figueretes asegura que estas fiestas serán "un evento inolvidable, repleto de actividades y celebraciones para todas las edades".
Desde el miércoles hasta el viernes se realizan talleres y actividades para los jóvenes en la plaza de Julià Verdera a las 18 horas. El programa de esta tarde continúa con un ball pagés ofrecido por la Colla de Sa Bodega a las 20 horas y continuará con la actuación musical de Los Corleone a las 20.30 horas. El día finaliza con un karaoke popular a las 21 horas.
El jueves 14 continúan los talleres para los más pequeños y a las 21 horas el grupo Groove Garage dará un concierto con varias covers de artistas de funk y soul. La velada terminará con la actuación de la banda de rock alternativo Frontman Zero a las 23 horas.
El gran día es el 15 de agosto. La jornada comenzará con talleres y continuará con la entrega de premios del VII Torneo de Ajedrez, que se celebró el sábado 9. A las 22 horas actuará Simple Rock, que interpretará versiones de clásicos del rock de los años sesenta y setenta, para preparar el ambiente de los fuegos artificiales de medianoche, un espectáculo pirotécnico a cargo del Ayuntamiento de Ibiza.
Para poner el broche de oro, el sábado 16 DJ Alex Hinohouse ofrecerá una sesión de música electrónica a las 21.30 horas que pondrá fin a estas fiestas que "celebran la rica herencia y la vibrante comunidad de ses Figueretes".
