Dua Lipa, precumpleaños con caviar y ostras en Ibiza

La compositora y modelo Dua Lipa ha elegido Ibiza para celebrar sus últimos días antes de cumplir los 30 años. La artista ha compartido un post en su perfil de Instagram con varias fotos en las que celebraba la previa a su cumpleaños: "En mi isla favorita y con mis personas favoritas". A ello añadía que en esta preparty lucía un vestido hecho exclusivamente para ella. Se trata de una pieza de color blanca que deja toda la espalda y los costados al aire.

Este precumpleaños ha sido una fiesta por todo lo alto en la que la cantante no ha escatimado. De hecho, en varias de las imágenes colgadas estos dos últimos días se ve a los invotados disfrutando de platos de caviar y a su hermana bromeando con un plato con 14 ostras. Aunque no la ha compartido en el carrusel, en las stories se la puede ver soplando la vela de su pastel de cumpleaños, el colofón a la comida con la que celebró su fiesta, Una tarta de chocolate junto a la que se ve un paquete de tabaco y un encendedor.

La fiesta continuó por la noche en la villa en la que se aloja Dua Lipa, una habitual de los veranos de Ibiza, donde ella y sus invitados tuvieron sesión de cine. Con palomitas. Muchas palomitas.

El post ha hecho furor, y ya acumula más de un millón y medio de likes y más de 4.000 comentarios en los que recibe varios elogios.

Dua Lipa ha querido disfrutar de sus últimos días antes de cumplir la treintena acompañada de su novio, Callum Turner, y también de su madre (Anesa Lipa), su hermana (Rina Lipa) y su prima (Lyra Duraku). También estaba invitada su amiga Liv Moss, quien ya ha estado presente en más viajes.

Vestido Jacquemus

A la celebración estaba invitado también el diseñador Simon Porte Jacquemus, autor del vestido de la cantante. "El vestido más espléndido que Simon ha hecho para mí", relataba la artista en el post. El diseñador ha acudido a la celebración acompañado de su pareja, Marco Maestri.

A esta celebración también estaban invitadas otras celebridades de internet como Giuliano Calza, Yigit y Mustafa The Poet.