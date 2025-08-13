Deborah Ayo cierra este domingo el ciclo 'Nits Amples d’Estiu'

La artista dará un concierto "dinámico y cercano" el 17 de agosto en el que cantará versiones de clásicos populares

Cartel para la presentación de Deborah Ayo.

Cartel para la presentación de Deborah Ayo. / Ayuntamiento de Sant Antoni

La cantante Deborah Ayo ofrecerá un concierto el próximo domingo 17 de agosto a las 21 horas en la plaza que hay detrás de la iglesia, como parte del cierre de la programación del ciclo 'Nits Amples d’Estiu'.

Reconocida por "su potente voz y versatilidad", Ayo es corista habitual de Pitingo y participa en el espectáculo 'WAH Madrid'. Además, lidera su propio proyecto musical en el que fusiona influencias africanas con soul, jazz y otros géneros. La actuación del domingo se presentará en formato cuarteto, acompañada por piano/teclados, contrabajo y batería.

El repertorio incluirá una selección de temas originales y versiones de clásicos populares, "ofreciendo un concierto dinámico y cercano pensado para conectar con todo tipo de público", según explica la nota enviada por el Ayuntamiento de Sant Antoni.

El concierto es de entrada libre y la cita "invita a disfrutar de una noche de verano al aire libre en un ambiente único, donde la música será la gran protagonista", concluye el comunicado.

