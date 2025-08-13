Así se aprovechan al máximo 26 metros cuadrados en una vivienda en Ibiza: sólo falta un detalle

El estudio cuenta con casi todo lo necesario para vivir en él

Así se aprovechan al máximo 26 metros cuadrados en una vivienda en Ibiza: sólo falta un detalle

Así se aprovechan al máximo 26 metros cuadrados en una vivienda en Ibiza: sólo falta un detalle

Ver galería

Así se aprovechan al máximo 26 metros cuadrados en una vivienda en Ibiza: sólo falta un detalle / Idealista

Redacción Digital

Ibiza

El portal inmobiliario Idealista cuenta entre sus anuncios con un coqueto estudio reformado y amueblado, ubicado en Dalt Villa, de 26 metros cuadrados en un edificio que data de 1910. "Este apartamento, situado en un edificio con carácter, es ideal tanto como primera vivienda como segunda residencia. Con una alta demanda de alquiler en la zona, representa una excelente oportunidad de inversión", asegura el anunciante. Su precio es de 190.000 euros. El metro cuadrado supera los 7.000 euros.

La distribución del 'loft' se compone de espacios diáfanos que favorecen la entrada de luz natural y una ventilación óptima en un ambiente a único a excepción del inodoro, el lavamanos y la ducha, que tienen una puerta de separación.

"La cocina está completamente equipada y se integra a la perfección con la sala de estar y el comedor", detalla el anuncio: cuenta con una placa vitrocerámica, un fregadero, un microondas y una nevera acorde al espacio disponible.

"El baño semi-abierto añade un toque moderno a este espacio singular. Equipado con, agua, luz de red e internet, este 'loft' es perfecto para parejas que buscan un refugio en la isla", continúa la descripción del inmueble. Cuenta con un dormitorio abierto al salón.

Se encuentra en un bajo exterior con buen acceso y orientación sur-este, que garantiza sol durante gran parte del día.

Noticias relacionadas y más

Dispone además de una lavadora en el baño, pero se les ha olvidado un pequeño detalle... ¿dónde se tiende la ropa? Afortunadamente, la isla cuenta con una oferta variada de establecimientos de lavandería con secadora. La colada se tendrá que hacer fuera de casa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Las Fuerzas Armadas desplegarán patrullas de vigilancia en Ibiza a partir del domingo
  2. Pequeños supermercados de Ibiza ante una temporada incierta: «Si antes estábamos al 100% de trabajo, ahora estamos al 60 o 70»
  3. Odisea en un ferri a Ibiza: pelea, alcohol y un Ferrari inmovilizado por la Policía
  4. Evacuados los siete tripulantes de un yate por un incendio a bordo al sudoeste de Formentera
  5. Polémica por el cobro de un colgador de bolso en un restaurante de Ibiza
  6. Leonardo DiCaprio, identificado en un control de la Guardia Civil de Ibiza en el acceso a una fiesta privada
  7. Reunión entre la Casa Blanca y Qatar en Ibiza: un avión catarí, en el aeropuerto de es Codolar
  8. Un incendio obliga a desalojar a 20 trabajadores de sus habitaciones en un hotel de Sant Antoni

Vila, pendiente de terminar la canalización para poder aprovechar el agua que un acuífero vierte en un ‘parking’

Vila, pendiente de terminar la canalización para poder aprovechar el agua que un acuífero vierte en un ‘parking’

Nuevo punto de carga de agua en un edificio de Ibiza donde se perdían "tres toneladas por hora"

Nuevo punto de carga de agua en un edificio de Ibiza donde se perdían "tres toneladas por hora"

El pianista David Gómez inaugura el XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza a la luz de 2.000 velas

El pianista David Gómez inaugura el XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza a la luz de 2.000 velas

Esta es toda la programación para las fiestas de ses Figueretes 2025

Esta es toda la programación para las fiestas de ses Figueretes 2025

Precintado el equipo de música de un restaurante en Platges de Comte

Precintado el equipo de música de un restaurante en Platges de Comte

El tráfico aéreo en Ibiza cae por tercer fin de semana consecutivo

El tráfico aéreo en Ibiza cae por tercer fin de semana consecutivo

¡Bombazo! Froilán pillado en Ibiza con esta famosa concursante de 'Masterchef' y 'Supervivientes'

¡Bombazo! Froilán pillado en Ibiza con esta famosa concursante de 'Masterchef' y 'Supervivientes'

Ambiente de ‘Casino Royal’ para la cena anual de la Asociación Elena Torres

Ambiente de ‘Casino Royal’ para la cena anual de la Asociación Elena Torres
Tracking Pixel Contents