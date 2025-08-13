Así se aprovechan al máximo 26 metros cuadrados en una vivienda en Ibiza: sólo falta un detalle

El portal inmobiliario Idealista cuenta entre sus anuncios con un coqueto estudio reformado y amueblado, ubicado en Dalt Villa, de 26 metros cuadrados en un edificio que data de 1910. "Este apartamento, situado en un edificio con carácter, es ideal tanto como primera vivienda como segunda residencia. Con una alta demanda de alquiler en la zona, representa una excelente oportunidad de inversión", asegura el anunciante. Su precio es de 190.000 euros. El metro cuadrado supera los 7.000 euros.

La distribución del 'loft' se compone de espacios diáfanos que favorecen la entrada de luz natural y una ventilación óptima en un ambiente a único a excepción del inodoro, el lavamanos y la ducha, que tienen una puerta de separación.

"La cocina está completamente equipada y se integra a la perfección con la sala de estar y el comedor", detalla el anuncio: cuenta con una placa vitrocerámica, un fregadero, un microondas y una nevera acorde al espacio disponible.

"El baño semi-abierto añade un toque moderno a este espacio singular. Equipado con, agua, luz de red e internet, este 'loft' es perfecto para parejas que buscan un refugio en la isla", continúa la descripción del inmueble. Cuenta con un dormitorio abierto al salón.

Se encuentra en un bajo exterior con buen acceso y orientación sur-este, que garantiza sol durante gran parte del día.

Dispone además de una lavadora en el baño, pero se les ha olvidado un pequeño detalle... ¿dónde se tiende la ropa? Afortunadamente, la isla cuenta con una oferta variada de establecimientos de lavandería con secadora. La colada se tendrá que hacer fuera de casa.